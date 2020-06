Es considerado por muchos uno de los grandes talentos del motociclismo más reciente y ganó el título mundial de Moto GP en 2007 y 2011. Hablamos de Casey Stoner, el talento australiano que volaba sobre las pistas hasta que de forma prematura decidió retirarse. ¿Pudo ganar más? Seguro, pero quiso más tranquilidad y no maltratar más su frágil físico.

Ahora, años después, ha mandado una extraña indirecta a "la joven promesa" de Honda, que es sin duda el español Marc Márquez. En una entrevista para en GPOne, Stoner soltó la bomba.

"Probé con Honda al principio, pero la joven promesa no me quería cerca. Luego en Ducati me aparté, sentí que no podía darles lo que necesitaban. A veces los pilotos no entienden algunas cosas, ven los datos, creen que es la dirección correcta y no siempre lo discuten con otros pilotos. Fue una lucha constante hacer que cambiasen las cosas correctas para progresar", comentó Casey.

Tras el recado a Marc, Stoner se sinceró y confirmó que volver a correr se le pasó por su cabeza en varias ocasiones: "Tuve un pequeño deseo de volver, pero no necesariamente de correr. Me gustaban las prácticas y tener esa pizca de presión para poner todo un su lugar, lo disfrutaba. Las carreras no eran mi parte favorita, hay una gran presión, por eso cuando lo dejé fue una liberación, me sentí aliviado y no echo de menos eso, solo lo trabajar con un equipo".

Pese a no volver a competir, el australiano sigue pensando que tiene mucho que dar: "Creo que todavía tengo mucho que dar a nuestro deporte y que podría ayudar en algunos aspectos dando una visión diferente. No digo que llegue y lo arregle todo, pero sé lo que hay que hacer para ganar".