Los médicos no han fijado una fecha para la vuelta de Marc. Sin embargo, si la recuperación transcurre con normalidad podría disputar el Gran Premio de la República Checa del próximo 9 de agosto en Brno .

En la misma exploración se ha podido apreciar que no había afectación del nervio radial. Una circunstancia que habría alargado el tiempo de recuperación del campeón del mundo de MotoGP.

