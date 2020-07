Su segunda salida fue todavía mejor. A un segundo del primero y acercandose a poder optar por una virtual Q2. Unas vueltas que no contaron con la participación de Alex Rins y que sí contó con la de Crutchlow .

Según iban pasando las vueltas, iba calentando la moto y mejorando los tiempos. La calidad no se pierde y así lo ha demostrado el campeón del mundo con un 18º mejor tiempo a algo más de un segundo del mejor.

