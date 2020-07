MotoGP: Marc Márquez no correrá el GP de Andalucía

Marc Márquez finalmente no correrá el Gran Premio de Andalucía. Así lo ha confirmado en sus redes sociales la organización de MotoGP.

El piloto de Cervera lo intentó, tuvo el OK de los médicos y en la mañana del sábado realizó unos libres muy interesantes. Teniendo en cuenta que el pasado martes se operó de su fractura del húmero, parecía un milagro su vuelta.

Pero a pesar de los tiempos obtenidos en los mencionados libres, no se ha terminado de encontrar bien, y ha preferido no arriesgar. Con lo cual no correrá este GP en el circuito de Jerez. Así lo ha confirmado el propio Alberto Puig. "Hemos hecho el plan siempre respondiendo al estado físico de Marc". Márquez, según el propio Puig, no se ha terminado de encontrar bien por la tarde y ha preferido no arriesgar.