Los pilotos de MotoGp, en contra de correr en Brno

Los pilotos de MotoGP se han quejado del lamentable estado del circuito de Brno en República Checa. Una queja que llega de nuevo por el estado del asfalto que se encuentra sumamente bacheado y que lleva 12 años sin reasfaltarse.

Unas críticas realizadas desde el pit con un Aleix Espargaró muy crítico: "Es uno de los peores asfaltos sobre los que he pilotado en mi vida. Es inaceptable correr aquí. Este asfalto es un desastre. Está lejos del nivel de MotoGP. Era como pilotar en agua". Unos comentarios que se unen a los de Maverick Viñales exponiendo que lo notan, especialmente, tras llegar desde Jerez al que cataloga de "circuito perfecto". Refleja su molestia al comentar que no puede el piloto tumbar mucho.

Algo parecido a lo expuesto por Fabio Quartararo que se queja del agarre reflejando que es la primera vez que tiene problemas en la parte trasera de la moto.

Valentino Rossi acusa estos problemas a la falta de dinero. De alguna manera considera que esos millones que debería poner el circuito para reasfaltar no está teniendo los ingresos esperados ya que "no hay aficionados y no se rueda mucho". Para el italiano, la decisión está entre Dorna y el propio circuito.