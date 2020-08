Valentino Rossi criticó duramente a Johann Zarco por el accidente con Morbidelli. Para el italiano, Zarco no quería dejarse pasar en la frenada y frenó delante de él.

El de Tavullia remarcó que Zarco es "un loco de atar", además de no "ser nuevo en ciertas cosas". Un accidente que pudo haber sido mayor al pasar la moto cerca de la suya: "La moto de Morbidelli no me dio por un pelo", dijo dejando claro que "el santo de los motociclistas hizo un gran trabajo porque fue muy peligroso".

Remarcó que está bien ser agresivo pero dijo que se estaba perdiendo el respeto por los adversarios, en clara referencia de Zarco. Para Rossi, las motos es deporte peligroso y hace falta respeto. "Franco (Morbidelli) no pudo hacer nada, le ha dado fuerte porque Zarco se le ha frenado delante", sentenció.

Un accidente por el que Rossi pide medidas: "La dirección de Carrera debe hablar y hacer algo serio por lo que hace Zarco". Recordó que hizo lo mismo con Pol Espargaró la semana anterior.

Por otro lado, no fue tan crítico con el circuito austriaco a pesar de otro incidente que tuvo lugar en Moto2, considerando que es una pista rápida, y que más que pensar en el trazado deben estar atentos entre los pilotos.