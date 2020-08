El piloto español Marc Márquez, en una entrevista a DAZN, ha reconocido que tras la segunda operación en su hombro lo más sensato es tener paciencia, recuperarse bien y volver cuando el cuerpo lo pida.

"Moralmente no es de los mejores momentos", afirma el campeón del mundo debido a la lesión que le mantendrá varios meses de baja, y que se "hace raro" ver las carreras por televisión por primera vez en su carrera, añadiendo que "con la temporada perdida más vale recuperarse bien y volver cuando el cuerpo lo pida".

Te gusta estar en pista y cuando lo ves todo desde casa. Se hace raro y más después de llevar más de siete años en MotoGP sin perderme ni una carrera. Ahora toca paciencia, respetar el cuerpo.

Repasando sus dos operaciones en el brazo derecho, recordó que siempre siguió "las recomendaciones de los doctores".

Me dieron la tranquilidad de que podía subirme a la moto y hacer vida normal, ni ellos mismos se esperaban que la placa cediera. Seguí confiando en el doctor Mir y su equipo porque un error lo puede cometer cualquiera. Ellos mismos me hicieron la segunda operación y ahora sí que son mucho más prudentes.

En este sentido, el vigente campeón de MotoGP subrayó que "un hueso tarda entre seis y ocho semanas en soldarse".

Jerez estaba a cuatro días (después de su primera operación), pero Brno a dos semanas y Austria a tres. El hueso seguía igual de frágil, lo aguantaba la placa. A toro pasado todo el mundo puede analizar la situación. El doctor Mir y su equipo me han hecho miles de operaciones, todas han salido bien pero siempre hay una que sale mal cuando arriesgas.

En cuanto a cómo está viendo el campeonato, Márquez destacó que "todos fallan" y que "ha habido muchas lesiones y caídas" además de la suya. "Es raro y difícil de analizar. Dovizioso es el que menos ruido está haciendo y sin hacer ruido está segundo del campeonato", señaló al italiano, reconociendo que le ha sorprendido el anuncio de que abandonará Ducati a final de curso.

Me sorprendió, más cuando está yendo rápido con una moto que va bien con su estilo y que él exprime al máximo, como ha demostrado estos tres últimos años. Seguro que se nos escapa algo, no sabemos exactamente lo que ha pasado. Respeto su decisión, ha sido un gran rival y espero que lo sea en un futuro.

Además, Márquez habló de su hermano Álex, de quien dijo "está aprendiendo, pero esto no quita que tiene que dar un pasito adelante". "Él es consciente", indicó, antes de revelar el mensaje más curioso que has escuchado desde su accidente. "Me encontré una señora por Cervera que me dijo: 'Niño, tú compites en un deporte de riesgo y en eso hay un año que pringas'", contó entre risas.