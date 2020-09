El bicampeón de MotoGP, Casey Stoner considera que la competición de motociclismo se devalúa sin la presencia del piloto de Honda HRC, Marc Márquez.

Según comentó en el podcast 'In the Fast Line' está completamente seguro de acuerdo en que se ha devaluado la competición con la ausencia de Marc Márquez, reconociendo también que sin él no existe un líder en estos momentos. Algo que se ve, según dice el australiano, por los resultados y por la gente que está en lo más alto. "Marc era un líder claro y llevó ese campeonato a otro nivel", remarcó recordando que cuando el corría estaban Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y él siempre en la zona alta.

De hecho considera que los malos resultados que está consiguiendo en estos momentos onda Honda es a consecuencia de la propia ausencia del piloto de Cervera: "Sin Marc, Honda ciertamente parece haber perdido un poco el rumbo al demostrar lo que puede hacer la moto"

En relación al calendario no dudó en marcar como 'culpable' la pandemia. Para Stoner, el hecho de tener una temporada más condensada con varias carreras en cada circuito, "los pilotos sienten que si obtienen un resultado medio decente en una semana, estarán bien para la próxima semana". Algo que crea un campeonato "muy, muy diferente". Asimismo considera que el hecho de que existan dobletes en el mismo circuito devalúa la competición, dejando caer que no se debería considerar Mundial.

Cree Stoner que se puede ganar con cualquier moto en la parrilla actualmente al ser todas las motos muy similares con algunos rasgos diferenciales. Según Stoner, la gran diferencia reside nuevamente en "la ausencia de un líder" en la parrilla. Algo que sí es, según vuelve a remarcar, Marc Marquez. "No se preocupa por el resto, solo por lo suyo por encontrar velocidad y con eso, la gente ve lo que puede hacer la moto", finaliza el piloto australiano.