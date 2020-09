El piloto italiano Valentino Rossi desmintió este jueves las informaciones que indicaban que tenía previsto retirarse y dejó claro en la rueda de prensa con la que ha arrancado el Gran Premio de San Marino que, "al 99 por ciento, porque sólo falta la firma", correrá en el equipo Petronas Yamaha.

"No es cierto, la situación es la misma que hace dos o tres semanas. Nos estamos tomando nuestro tiempo con Yamaha porque no tenemos ninguna prisa y tenemos que arreglar algunas cosas, pero estamos muy cerca de la firma y correré con el Petronas el año que viene al 99 por ciento. Quizá cuando llegue la carrera de Barcelona se podrá hacer por fin el anuncio", señaló el piloto italiano.

El de Tavullia reconoció que el anuncio de su retirada sería "una gran noticia". "Si en internet escribes algo de ese tipo, muchas personas harán un clic y es por eso por lo que ha tenido tanto eco, no hay ninguna razón más. He tratado de explicar por activa y por pasiva que voy a correr el año que viene, pero parece que da más morbo el decir que me voy a jubilar", sentenció.