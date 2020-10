Valentino Rossi: "Si tengo que aislarme diez días en Aragón, me tiro por el balcón"

El piloto italiano Valentino Rossi ya está en cuarentena después de dar positivo por coronavirus, tal y como se comunicó esta misma semana. Más allá de esta noticia, los medios se han hecho eco de las polémicas declaraciones sobre la comunidad autónoma de Aragón que ha realizado el nueve veces campeón del mundo.

"Si tenía que quedarme diez días en Aragón, me hubiera tirado por el balcón. Por suerte me he quedado en mi domicilio", exclamaba Il Dottore ante las carcajadas de los periodistas, después de que el positivo le fuera detectado antes de viajar al circuito de MotorLand en Alcañiz (Teruel), donde se van a disputar dos carreras consecutivas del Mundial de motociclismo: el GP de Aragón este fin de semana y el GP de Teruel, el fin de semana del 24-25 de octubre.

Rossi bromeaba en esta declaración ante los medios después de que en la misma semana se conocieran los positivos en Italia de destacados deportistas como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic o la exitosa nadadora Federica Pellegrini: "Que fuera positivo me consoló un poco. Se lo escribí a Federica: 'El virus tiene buenos ojos porque te ha pasado a ti, a mí, a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic...'".

"La covid no es su principal problema de salud"

Las declaraciones de Rossi le han sentado como una bomba al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE), quien ha asegurado que "la covid no es el principal problema de salud" del piloto de Tavullia.

Lambán arremete en su cuenta de Twitter contra el campeón italiano después de que Rossi dijese que si hubiera tenido que aislarse una semana en Aragón, se hubiera "tirado por un balcón". "Vuelva usted cuando quiera pero, por favor, cúrese antes. Pero, ¡cúrese del todo, que la covid no es su principal problema de salud!", indicó Lambán tras las palabras del piloto de Tavullia.

Vueva usted cuando quiera pero, por favor, cúrese antes. Pero, !cúrese del todo, que la COVID no es su principal problema de salud! https://t.co/mHZHIey5YZ — Javier Lambán (@JLambanM) October 16, 2020

Este jueves, cuando el italiano confirmó su positivo por coronavirus en las redes sociales, se mostró "triste y enfadado" por no poder disputar las dos próximas carreras en el circuito de MotorLand.