Marc Márquez: "Tenía dudas de si volvería a montar en moto y si tendría un brazo normal"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) celebra el poder estar de vuelta por fin al Mundial de motociclismo tras "un periodo arduo y difícil" de baja por su lesión en el hombro derecho, y afirmó que está "nervioso" de cara a un retorno en el que primero debe volver a sentirse "un piloto de MotoGP" y que para él va a ser su "pretemporada", aunque sí espera "estar en la 'pomada'" mucho más adelante.

"Es fantástico estar de vuelta porque ha sido un periodo de nueve meses arduo y difícil, y mañana viernes llega el momento de realizar el paso más importante de la rehabilitación que es montar una MotoGP y estoy nervioso. Eso no es normal en mí, tengo 'mariposillas' en el estómago, pero sé que desaparecerán tras el primer libre y ahora es momento de disfrutar sobre la moto", expresó Márquez en rueda de prensa.

El de Cervera dejó claro que necesita "tiempo". "Todavía estoy con la rehabilitación, que es una parte física y también mental", remarcó, advirtiendo que "es demasiado difícil preparar algo así mentalmente" y que en ese caso va "paso a paso". "Me tengo que volver a sentir un piloto de MotoGP. Me siento listo para pilotarla, pero en los últimos nueve meses la ha pilotado tres veces y no lo he hecho en el último mes, así que va a ser difícil", subrayó.

El ocho veces campeón del mundo apuntó a sentirse "bien" como el "principal objetivo" en Portimao, donde afrontará también el "interrogante" de comprobar "cómo reaccionará" su cuerpo y su brazo "durante todo el fin de semana" y como se sentirá "sobre la moto". "La mejor situación sería tener un test privado, pero no tenemos esa opción. No tengo ningún objetivo, sólo pilotar y ya tendré tiempo de ponerme presión para buscar resultados y luchar por carreras", indicó Márquez, que espera encontrarse "una categoría difícil" donde están "los mejores pilotos del mundo".

El catalán aclaró que en Qatar no hubo decisión "unánime" sobre su vuelta, aunque se sentía "preparado", y que ahora sí "es el momento correcto", aunque descartó verse delante. "El resto ha tenido pretemporada y ya han corrido dos carreras seguidas así que tienen la confianza por los aires. Yo no me encuentro en la misma posición", recalcó. "No importa el tiempo que necesite, esta es mi pretemporada", puntualizó el piloto del Repsol Honda.

"No estoy preparado para luchar"

El español reconoció su "error" por haber intentado volver antes de tiempo y que la lección que ha aprendido es que hay "muchas carreras, pero un único cuerpo", mientras que le fue "verdaderamente extraño, sobre todo al comienzo" cuando tuvo que ver el Mundial desde fuera. "Tenía dudas de si volvería a montar en una MotoGP o si tendría un brazo normal y eso me ha resultado duro, pero siempre me he mantenido optimista y las personas de mi entorno me han ayudado a mantener la motivación", agregó.

"Es imposible entender la situación desde el otro lado de la tele, pero he visto que hay muchos altibajos, no de un circuito a otro, sino de un día a otro y eso es extraño entenderlo desde fuera. Tengo muchas ganas de pilotar, pero no estoy preparado para luchas. En el futuro espero estar en la 'pomada' y en el grupo delantero", comentó el seis veces campeón de la categoría 'reina'.

Además, confesó que no le gustaría que su vuelta oficial sea "bajo la lluvia" ante los partes meteorológicos que hablan de esta posibilidad, pero también dejó claro que si ha venido a Portimao es porque es "capaz de pilotar en cualquier circunstancia" en un trazado donde hizo un test hace un mes para "luego parar la actividad para que el hueso mejorase".

Finalmente, Márquez aseguró que Honda "no está en la mejor situación" y que se subirá a la moto configurada por el probador Stefan Bradl y no a la suya porque "lleva las últimas actualizaciones". "A partir de ahí, configuraré mi moto para volver al nivel top", agregó. "Ya he hablado con los japoneses y han trabajado para entender donde está el problema. Tenemos buenos pilotos como Pol (Espargaró), Nakagami y mi hermano Alex, pero aún están con dificultades es los mismos puntos que cuando la dejé yo y tratando de entender la confianza con el neumático delantero, el caerse menos y el buscar los límites", sentenció.