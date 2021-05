Buena temperatura, sin viento y la pista en perfectas condiciones. La jornada de test de MotoGP en Jerez evolucionaba como se esperaba, sin ningún problema. Sin embargo, cuando los entrenamientos tocaban a su fin, llegaba la caída de Marc Márquez. En la curva siete y a 160km/h. El accidente ha sido fuerte. Por la velocidad y porque la moto ha dado varias vueltas hasta chocar con el muro. Y claro, porque era Márquez que llevaba, hasta hace una semana, un año sin competir y con tres operaciones en el hombro. Han sido horas de cierta incertidumbre pero está confirmado que Márquez, tras someterse a un TAC, está bien y con el visto bueno para competir este domingo.

¡NOOO! 😟 ¡Caída durísima de @marcmarquez93 cuando estaba a punto de terminar el FP3! 😕 Acabó chocándose con las protecciones de la curva 7 #SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/asyr3rIF7Q — DAZN España (@DAZN_ES) May 1, 2021

Parece que todo se va a quedar en un susto. Así lo ha transmitido el propio Márquez cuando salía de la revisión médica a la que se sometía de forma inmediata.

Sin embargo, Márquez no ha salido totalmente ileso. HRC ha informado que sufre una contusión cervical, pero, y esto es lo más importante, no se resintió de su lesión. Doctor Ángel Charte aclaró ante los medios de comunicación que "Márquez está perfectamente bien. Sería bueno hacer un TAC de control y quedarnos más tranquilos. Tiene una gran contusión a nivel cervical y en la espalda, pero quiero estar tranquilo". El piloto estuvo en el Hospital de Jerez, le sometieron a un TAC y confirmaron que no tiene nada más allá de una contusión cervical. Es la gran noticia: Márquez podrá correr la clasificación y la carrera del domingo. Han sido minutos de muchas dudas. Solo había que ver las caras de su padre, Julià Márquez, o de su ingeniero Santi Hernández. Veremos si esta caída no afecta mentalmente a Márquez y no le genera más dudas o incertidumbre después del año tan complicado que ha pasado.