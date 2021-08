Fin de la guerra: Viñales y Yamaha se separan

La relación entre Maverick Viñales y Yamaha concluirá incluso antes de que acabe la temporada 2021. El piloto español y el fabricante japonés Yamaha han decidido mutuamente poner fin con efecto inmediato a su relación contractual, a pesar del acuerdo que habían alcanzado para continuar durante esta temporada. Tras el Gran Premio de los Países Bajos se anunció que Yamaha y Maverick Viñales pondrían fin anticipadamente a su contrato de dos años pero al final de la actual temporada. Sin embargo, los recientes acontecimientos en el Gran Premio de Estiria han cambiado la idea de original y "después de una profunda reflexión por ambas partes", se ha llegado a la decisión mutua de separarse con efecto inmediato.

En el GP de Estiria, Viñales revolucionó el motor de su Yamaha M1 en varias ocasiones y de forma voluntaria. La escudería le castigó sin correr en Austria y aunque Viñales pidió disculpas públicamente, la situación ya era insostenible. Ni aun con las disculpas y el anuncio de Maverick de fichar por Aprilia para la próxima temporada. Ahora el piloto está libre, con lo que puede comenzar a rodar con Aprilia, su nuevo equipo, en test o carreras durante esta temporada.

Yamaha and Maverick Viñales End 2021 Agreement with Immediate Effect 📰 https://t.co/bFAcngMAci#MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/URgfzetjyN — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) August 20, 2021



El británico Lin Javier, Director General del Yamaha competición, ha señalado que "lamentablemente, en la carrera de Estiria no se terminó bien y, en consecuencia, después de una profunda consideración por ambas partes, se llegó a la decisión de que sería mejor para ambas partes si terminamos la asociación antes. La separación anticipada liberará al piloto para seguir la dirección que elija en el futuro y también permitirá al equipo centrar sus esfuerzos en las carreras restantes de la temporada 2021 con un piloto sustituto, aún por determinar", agregó el responsable de Yamaha.

"Me gustaría expresar el sincero agradecimiento de Yamaha a Maverick por los buenos recuerdos y el apreciado trabajo que ambas partes han realizado durante los cuatro años y medio que hemos pasado juntos y que nos han permitido conseguir ocho victorias, 24 podios y dos terceros puestos en la clasificación general de pilotos de 2017 y 2019", recordó Lin Jarvis.

Maverik Viñales también ofrece su versión

En tanto, Maverick Viñales ha explicado: "Tras nuestra decisión en Assen de separar los caminos un año antes, también se decidió comprometerse a completar la temporada actual con el máximo esfuerzo por ambas partes, pero la carrera de Estiria no resultó como esperábamos, y lamentablemente no terminó bien. Tengo que estar profundamente agradecido a Yamaha por la gran oportunidad que me ha brindado y agradecido por el apoyo que me han dado durante estos años y recordaré con orgullo los resultados que hemos conseguido juntos", resaltó Viñales.

"Siempre tendré un gran respeto por Yamaha y les deseo lo mejor", aseguró el piloto español, que ahora tiene ya su carta de libertad definitiva y sólo queda saber si podrá subirse antes del final de la temporada a su nueva marca, la italiana Aprilia, como compañero de Aleix Espargaró, dado que su actual compañero, el italiano Lorenzo Savadori se encuentra lesionado.