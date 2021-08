Quartararo afianza su liderato en MotoGP con su triunfo en Silverstone

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) se llevó el triunfo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial de motociclismo, y amplió su ventaja al frente de la clasificación general tras una trabajada victoria.

Quartararo, que mantuvo un buen ritmo durante los entrenamientos aunque se había quejado del 'grip', confirmó su gran progresión este domingo y volvió a subirse a lo más alto del podio dos carreras después. El francés salió tercero pero no perdonó en la salida y apenas necesitó cuatro vueltas para cuestionar a todos sus rivales poniéndose al frente de la prueba.

Es la quinta victoria de la temporada para Quartararo, la octava de su carrera en la categoría reina, mientras que la segunda y tercera posición fueron para los españoles Alex Rins (Suzuki) y Aleix Espargaró (Aprilia). Por su parte, Pol Espargaró, que salía desde la 'pole', acabó quinto firmando su mejor resultado del curso.

La carrera se definió pocas vueltas después de una salida en la que -precisamente- Pol Espargaró alargó su 'pole' con sufrimiento. El catalán defendió la primera posición mientras Marc Márquez (Repsol Honda), que rozaba a Jorge Martín (Ducati), quedándose los dos sin opciones de seguir sobre el asfalto británico. Esa pelea benefició, sin embargo, a todos los que iban por detrás.

Ahí metió la cabeza Aleix Espargaró -que partía desde la sexta posición- y fue creciendo con autoridad y sin miedo en la pelea con su hermano. Su tercer puesto final, pese a las embestidas del australiano Jack Miller (Ducati), es el primero para Aprilia desde el cambio de denominación en la categoría reina de 500cc a MotoGP.

"Es como un sueño, me siento súper contento, es un largo camino el que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Nunca hemos tirado la toalla y ahora quiero disfrutarlo. Pero quiero más y más. No ha sido una carrera fácil, tenía buen ritmo, pero no quería cometer algún error. Quiero dedicárselo a Laura, mi mujer, que es quien más me ha apoyado en los momentos difíciles", dijo Aleix Espargaró en declaraciones a DAZN.

Por delante acabó Alex Rins, que fue segundo en otra gran remontada al haber comenzado en la décima posición. "Este segundo puesto lo he conseguido tratando de controlar mucho, remontando muchas posiciones y partiendo décimo en parrilla. Es muy bueno para nosotros. Veníamos de hacer un séptimo como mejor resultado en las últimas cuatro carreras y aquí es donde mejor podemos estar", apuntó Rins.

El triunfo, indiscutible en las últimas vueltas, permite a Quartararo dar un golpe sobre la mesa en busca del título mundial de MotoGP. Su quinta victoria le da para alcanzar los 181 puntos; por los 134 de Peco Bagnaia (Ducati), que acabó la carrera decimocuarto, muy lejos de los mejores.