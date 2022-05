Marc Márquez sobre el Real Madrid. "Me dais envidia, mejor hablemos de Carlos Alcaraz"

Se acerca el Gran Premio de Motociclismo en Le Mans, Francia, y los pilotos ya velan armas. Pilotos como Aleix Espargaró o Marc Márquez. Ambos no solo son amantes de las motos sino también del fútbol y no mucho del Real Madrid. Por eso el diario AS publica varias respuestas de ambos cuando les hablaron del pase del conjunto blanco a la gran final del torneo europeo por excelencia.

Habló del tema Aleix Espargaró en Le Mans y comentó cómo se sintió cuando el Real Madrid llegó a la gran final de la Champions: "Me costó dormir muchísimo esa noche. Son milagros, pero hay una cosa que me gustaría decir. No sé a quién le leí que decía que son milagros, sí, pero milagros que siempre hacen ellos una vez tras otra. Hay que creer y hay que estar ahí. Ellos creen y están ahí. Eso es brutal y la magia del deporte. Hay que creer hasta el final, porque todo puede pasar. Si hablas de justicia a nivel futbolístico, el City se merecía pasar, pero es que esto no va de justicia futbolística sino de quién marca los goles. El Madrid creyó hasta el final y es muy bonito lo que vive el Real Madrid, porque cree hasta el final y es un ejemplo para todos".

Además, en tono de broma, Aleix reveló qué equipo está en su corazón: "Soy del Liverpool desde que tengo la edad de mi hijo Max. Es exagerado. Soy del Liverpool desde chiquitito".

Por último y justo cuando se iba a atender a las televisiones, como especifica el periodista Mela Chércoles, Marc Márquez quiso esquivar preguntas sobre el Real Madrid. Siempre en tono de broma, por supuesto: "Qué envidia me dáis. Menos mal que me consuela el tenis con Alcaraz".