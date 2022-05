Marc Márquez vuelve a pasar por el quirófano y dice adiós a la temporada

Tremendo mazazo para Marc Márquez. El piloto español de Repsol Honda, ocho veces campeón del mundo de motociclismo —seis en la categoría reina de MotoGP—, volverá a someterse a una intervención quirúrgica en el hombro derecho el próximo jueves y dejará de competir en el Mundial de motociclismo durante "un tiempo indefinido", casi con total seguridad hasta el final de la presente temporada.

Márquez, que este sábado volvía a caerse durante la clasificación del Gran Premio de Italia en Mugello y vio cómo su moto acababa envuelta en llamas, ha convocado una rueda de prensa extraordinaria en el circuito para decir que lo deja momentáneamente porque siente "mucho dolor" y no está "disfrutando" sobre la moto.

"Voy a someterme a una intervención la próxima semana (jueves). Desde que tuve la primera intervención todo fue bastante complicado. Cuando me subía a la moto sentía limitaciones; no he tirado la toalla, seguí las recomendaciones médicas. No estoy disfrutando, estoy sintiendo mucho dolor. Estoy empujando demasiado, mi rendimiento no está mal, pero no es el que yo deseo", ha confirmado el de Cervera, que tendrá que pasar por el quirófano por cuarta vez.

Relacionado La moto de Marc Márquez acaba en llamas y Di Giannantonio sorprende con la pole

Las tres operaciones anteriores se llevaron a cabo en el año 2020. Márquez se partió el brazo por primera vez en el primer gran premio de la temporada de 2020, en plena pandemia y a mediados de julio en Jerez, mientras llevaba a cabo una espectacular remontada desde la última plaza. En aquella aparatosa caída se rompió el húmero derecho. No corrió más esa campaña tras operarse en tres ocasiones y estar nueve meses en el dique seco.

El regreso de Márquez se produjo en la tercera carrera de 2021, en el GP de Portugal, pero desde entonces no ha encontrado la forma de volver a ser el mismo piloto de antes. Además de los problemas en el brazo derecho, el de Cervera ha sufrido dos episodios de diplopía, y esta nueva operación (la cuarta) le obliga a decir adiós al Mundial.

Actualmente Marc Márquez es décimo en la clasificación general de MotoGP con 48 puntos menos que el líder, el francés Fabio Quartararo, sin haberse subido todavía al podio en lo que llevamos de curso.