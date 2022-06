Aleix Espargaró creyó que la carrera había terminado y perdió el podio por celebrarlo

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió una victoria inapelable, dominando desde la primera a la última vuelta el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se ha disputado el domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña y en el que el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) cometió un garrafal error al equivocar la última vuelta de carrera.

¡SURREALISTA!@AleixEspargaro cometió un error a falta de una vuelta y pensó que la carrera había terminado cuando iba segundo Al final cruzó la meta quinto. ¡Qué momento más duro para él! 🥺#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Q2dK0n5c1h — DAZN España (@DAZN_ES) June 5, 2022

Quartararo, que logra su segunda victoria de la temporada, llegó a tener una ventaja de más de cinco segundos sobre sus inmediatos perseguidores, los españoles Aleix Espargaró y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) y el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) cometió un garrafal error al equivocarse en la última vuelta, en la que comenzó a saludar al público pensando que la carrera había concluido ya cuando todavía quedaba por completar ese giro. Cuando se dio cuenta del error el piloto de Aprilia volvió a acelerar pero ya le habían superado tanto Martñin y Zarco como también Joan Mir (Suzuki GSX RR), que iba mucho más atrás, para tener que conformarse con la quinta posición final.

Aleix Espargaró llegó completamente roto y probablemente sumido en el llanto a su taller, en donde ni los ánimos de los integrantes de su equipo podían consolar al español.

Como un tiro salió el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) que enfiló el final de recta en primera posición, pero con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) que se le coló por el interior, mientras algo más atrás, en el "pelotón", el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) se cuela en la frena y cae a final de recta, y en el percance se lleva por delante al italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) y al español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Alex Rins, que por segunda vez se veía involucrado en un accidente provocado por el japonés Nakagami llegó a su taller completamente indignado y a grito pelado señaló en inglés "you are de best", criticando una vez más el comportamiento del japonés, que no fue sancionado por su acción con el piloto de Suzuki en Mugello.

Hubo salidas mucho más destacadas, como la del español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que salía decimoséptimo y en la primera vuelta ya era séptimo, había ganado nada menos que diez posiciones en una vuelta, con Quartararo comandando la carrera por delante de Aleix Espargaró y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), con el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), un poco más atrás "achuchado" por un Joan Mir que se fue creciendo con el paso de las vueltas.

Mir consiguió adelantar a Pol Espargaró poco después, pero lo había hecho con banderas amarillas ondeando en pista y estaba obligado a devolver la posición a su rival.

El ritmo impuesto por Fabio Quartararo en ese inicio de carrera fue insostenible para sus rivales y en apenas cinco giros ya contaba con 1,8 segundos de ventaja sobre el dúo formado por Jorge Martín y Aleix Espargaró, con Johann Zarco en tierra de nadie cuarto, y algo más atrás el grupo encabezado por Mir y el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que poco después dejaron cortados por detrás a Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y ahora con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), encabezando el siguiente grupo, con hasta once pilotos.

Bastianini no duró mucho más en carrera, pues en la curva cinco de la octava vuelta se fue al suelo cuando era séptimo, en tanto que, por delante, Quartararo seguía incrementando poco a poco su ventaja.

La carrera perdió a otro protagonista, el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP21), compañero de equipo de Bastianini, muy poco después.

Vuelta nueve y la ventaja de Fabio Quartararo era ya de 3,272 segundos, sobre Jorge Martín, quien en el siguiente giro perdió la posición frente a Aleix Espargaró, cuando todavía quedaban catorce vueltas por disputarse.

En el ecuador de la carrera, duodécimo giro, la ventaja de Fabio Quartararo sobre Aleix Espargaró es de 3,644 segundos pero, por primera vez, el español rueda unas milésimas de segundo más rápido que su rival, pero una vuelta más tarde el francés volvía a ser más rápido que su rival, lo que dejaba entrever que tenía el ritmo de carrera muy controlado y difícilmente se le podía escapar su segunda victoria el quinto podio del año.

En el vigésimo primer giro Aleix Espargaró volvió a superar a Jorge Martín para recuperar la segunda plaza, pero obligado a defender la posición en las más de tres vueltas restantes, con un Quartararo inalcanzable.

En la última vuelta se produjo el error de Aleix Espargaró, que le relegó a la quinta posición, superado por Jorge Martín, Johann Zarco y Joan Mir, con Luca Marini sexto, por delante de Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira (KTM RC 16) y Alex Márquez (Honda RC 213 V).