Marc Márquez vuelve a subirse a la moto cien días después

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), ya recuperado de su operación del brazo derecho, ha completado este martes 39 vueltas en el Circuito de Misano-Marco Simoncelli después de 100 días sin subirse a una moto en la primera jornada de los test de MotoGP, con las nuevas piezas para 2023, un día "difícil" que le ha permitido "recuperar sensaciones".

"Me siento bien. Solo llevaba dos semanas entrenando y me ha costado adaptarme al principio, pero he pilotado por instinto y los tiempos no han sido malos", explicó el piloto en declaraciones facilitadas por su equipo.

El ocho veces Campeón del Mundo realizó las 39 vueltas por la mañana, tras salir inicialmente con una RC213V estándar. "Lo más importante es ir recuperando la forma física. Quería rodar un poco más por la tarde, pero mañana seguiremos trabajando e intentar hacer más vueltas", añadió.

En su regreso a la pista, el mayor de los Márquez reconoció la diferencia de ritmos respecto los otros pilotos. "Los demás vienen con un ritmo diferente y se pueden centrar en ir lo más rápido posible". En esta línea, el más rápido en la primera media jornada fue Aleix Espargaró (Aprilia Racing) con un registro de 1:31.531, apenas 26 milésimas más rápido que su compañero de equipo, Maverick Viñales.

"Todavía es pronto para entender la moto al cien por cien. Hoy estamos contentos por haber vuelto. Mañana tendremos una mejor perspectiva de lo que nos funciona y lo que no", sentenció.