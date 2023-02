Marc Márquez atiza a su propio equipo: "Esta no es la moto que necesito"

Las cosas no le están saliendo a Marc Márquez como le gustaría. El piloto de Cervera ha estado entrenando estos tres últimos días en el circuito de Sepang (Malasia), con vistas al Mundial de MotoGP 2023 que arrancará el último fin de semana de marzo (24-26) con la disputa del GP de Portugal en el Algarve, pero sus sensaciones con la moto Honda no son las mejores.

Sí se nota el catalán, ocho veces campeón del mundo de motociclismo —seis de ellas en la categoría reina de MotoGP—, con buenas sensaciones a nivel físico, pero no a lomos de la moto Honda RC 213 V.

Márquez ha logrado acabar entre los diez primeros —firmando el mejor tiempo de las Honda en Sepang—, pero no está contento y no ha dudado en dar un serio toque de atención a su propio equipo, con el fin de que intente poner solución a todos sus problemas. "Tenemos a un nuevo director técnico (Ken Kawauchi) que quiere entender muchas cosas a nivel de conceptos, y eso hace la vida muy difícil a los pilotos. Yo soy el piloto con más experiencia en Honda, de modo que me han elegido a mí para hacer todos esos experimentos", ha explicado Marc en declaraciones al medio MotorSport. "Ellos tendrán sus razones, simplemente me limité a pilotar. Espero que sea útil para ellos", ha añadido.

Los primeros test oficiales de MotoGP han servido para que Márquez probase nuevos componentes de cara al inicio de la temporada. "Hemos probado muchas cosas durante todos estos días y ahora espero que analicen toda esa información y traigan algo nuevo a Portugal".

Para ello, Honda ha contado hasta con cuatro motos distintas. Sin embargo, poco a poco han ido decantándose por una sola. "Empezamos con cuatro motos; el segundo día, tres. Hoy tuvimos dos motos, y por la tarde me quedé ya solo con una". "Decidí que ésta era la dirección que debíamos seguir, pero no es una moto que necesito, no es una moto con la que podamos ganar el Campeonato del Mundo. Necesitamos otro paso ahí. Pero lo importante es que ahora tenemos una base clara y podemos olvidarnos de las otras tres motos", ha explicado Márquez.