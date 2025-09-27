El italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su primera victoria al sprint de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Japón de MotoGP, disputado en el circuito Mobility Resort Motegi.

De la emoción a la felicitación de @marcmarquez93 🥹 No es una victoria más para Pecco Bagnaia...#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/xIDKxN7Tfy — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

Bagnaia dominó la carrera desde la primera hasta la última de las 12 vueltas. En el podio le acompañaron los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

La segunda posición de Marc la otorga nueve puntos más en el campeonato. Al finalizar su hermano Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) décimo y fuera de los puntos, Marc incrementa su ventaja en la clasificación hasta los 191 puntos. El líder del Mundial necesita defender seis puntos de esa diferencia en la carrera del domingo para proclamarse campeón del mundo, cinco carreras antes del final de la temporada.

No fallaron en la salida los principales favoritos, con Bagnaia líder, seguido por Joan Mir (Honda RC 213 V) y Pedro Acosta, quien superó a Marc. En ese momento, los dos pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, se fueron por los suelos, obligando a varios pilotos a salirse de la pista para evitar la colisión.

Jorge Martín entró colado en la curva de final de recta y se llevó por delante a Bezzecchi, mientras que el español Álex Rins (Yamaha YZR M 1), el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), fueron quienes se salieron de pista para evitar la caída.

En cabeza de carrera Bagnaia intentó distanciarse de sus rivales mientras que Acosta buscó superar a Mir lo antes posible. Bagnaia se consolidó poco a poco en la primera posición, como también Acosta en la segunda, en tanto que Joan Mir y Marc Márquez se mantenían próximos en sus distancias.

💪🏻 @marcmarquez93 siempre tiene hambre Adelantamientos a Joan Mir y Pedro Acosta para ser segundo 💥#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CFWWchfV6C — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

En la quinta vuelta, Joan Mir cometió un pequeño error que intentó aprovechar Marc Márquez para superarlo, pero el ocho veces campeón del mundo también se fue largo y la situación de carrera se mantuvo estable. Bagnaia consolidó la primera posición de carrera sin excesivos problemas con Pedro Acosta en la segunda plaza, mientras que Marc logró superar a Joan Mir a cinco vueltas del final para colocarse tercero.

La carrera estaba vista para sentencia con el claro dominio de Pecco, a quien acompañaron en el podio Marc Márquez y Pedro Acosta, con Joan Mir en la cuarta posición.