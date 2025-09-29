El emotivo recuerdo de Marc Márquez a su abuelo tras ganar el Mundial

Marc Márquez selló en el Gran Premio de Japón su noveno título mundial de motociclismo. Un día guardado para el recuerdo, marcado no solo por el éxito, sino también por la emoción. Tras la victoria, el piloto de Cervera se acordó de una persona muy especial que ya no está, su abuelo Ramón, con el que mantuvo una conversación muy sincera hace unos años.
"Bueno, pues haré eso, abuelo. Que me operen y si va bien, gas. Y, si no, te haré caso. Colgaré el mono y ya está", comentaba Márquez con su abuelo Ramón y su hermano Álex Márquez durante una comida familiar.
"Eso es lo que debes hacer", respondía sin dudar su abuelo. "Tú ya tienes para vivir. Te buscas un trabajo para tener una vida más tranquila y conservar lo que has conseguido. Si valiera mi voto, no. De lo que yo diga no me harás ni put* caso... Si me ha de venir la muerte rápido me da igual hoy que mañana", reflexionaba.
El de Cervera insistía: "Una oportunidad más. Hombre, espérate. Espérate que vuelve a ganar", aunque nada le valía a su abuelo Ramón: "¿Sabes qué he dicho siempre? El día que vea a mis nietos, a los dos, en lo más alto. Ya me puedo morir tranquilo". A lo que Márquez le respondía que ya lo había hecho, viendo a su hermano Álex conseguirlo dos veces y ocho a él.
MARC MÁRQUEZ SE ROMPE HABLANDO DE SU ABUELO
Durante la entrevista posterior a la carrera, el piloto, visiblemente emocionado, afirmó con orgullo: "Seguro que nos está viendo desde allí arriba. Mi abuelo lo vivía de cerca y era superdirecto conmigo". Ramón falleció en febrero de 2024 y no ha podido ver a su nieto seguir conquistando el mundo del motociclismo.
Para volver a reinar
Marc Márquez ha vuelto a subir a lo más alto. Lo ha hecho después de 2.184 días en los que las lesiones le han acompañado en su día a día poniendo obstáculos en su carrera, pero que no han podido con él. Desde la caída sufrida en Jerez en 2020, ha tenido que pasar por cuatro operaciones por la fractura en el húmero del brazo derecho.
Además, fue intervenido del hombro derecho, se sobrepuso a dos diplopías y tuvo que pasar por quirófano para operarse de la mano derecha y de un síndrome compartimental. Por todo ello, se ha perdido 30 carreras en tres años. Su fichaje por Ducati, hizo posible el ascenso meteórico. Márquez ha conseguido este curso un total de 11 victorias dominicales y 14 triunfos en los sprints. En resumen, 25 victorias de 34 posibles.