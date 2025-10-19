El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha ganado por primera vez y de manera incontestable en la categoría de MotoGP al imponerse en el Gran Premio de Australia, disputado este fin de semana en el circuito de Phillip Island. Junto a Fernández también acabaron en el podio los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Si ganas en Australia, tienes que beber de la bota... SÍ O SÍ 😁@25RaulFernandez se vino arriba en el podio #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/4572lMjtlK — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Además de Bezzecchi, su compatriota Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) y el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16) también salían condicionados por las sanciones que debían de cumplir; en el caso del primero una doble long lap por el accidente que provocó en Indonesia y en el que resultó lesionado el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), mientras que Pecco y Binder lo hacían por molestar a sus rivales durante los entrenamientos.

Bezzecchi salió francamente bien, superando al autor de la pole position, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), seguido por Raúl Fernández, con el claro objetivo de intentar marcar un ritmo muy fuerte para perder el menor espacio posible. Pedro Acosta (KTM RC 16) se puso segundo en la tercera vuelta, donde Bezzecchi marcó la vuelta rápida de carrera al rodar en 1:27.865 y sin entrar a cumplir con la primera de las dos long laps. Por detrás se iban por los suelos el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), a pesar del esfuerzo por salvar la caída con la rodilla y el codo, y el ídolo local Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

Bezzecchi se dio una vuelta de recuperación antes de cumplir con su segunda long lap, con Quartararo, el español ÁAlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y Fabio di Giannantonio por detrás de él, que a la postre fueron los que le superaron al completar la sanción.

En cabeza de carrera Raúl Fernández consiguió distanciarse hasta casi un segundo de Pedro Acosta en la octava vuelta, en la que Álex Márquez superó a Quartararo para ponerse tercero, mientras que por detrás Bezzecchi comenzaba a acercarse a Quartararo y Diggia, que superó poco después al piloto galo.

Llega la primera Long Lap Penalty de Bezzecchi... Que sale por detrás de Raúl Fernández y Pedro Acosta 👀#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 Disfruta del PLAN MOTOR POR 9,99€ AL MES 🔗 https://t.co/5yMVsENHx5 pic.twitter.com/IHqRPVK01P — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Marco Bezzecchi tenía ante sí el gran reto de recuperar todo el terreno perdido por las sanciones, mientras que Raúl Fernández soñaba con lograr su primera victoria en MotoGP. El italiano no lo tuvo fácil para superar a Quartararo, lo que permitió al madrileño consolidar una ventaja importante para buscar esa primera victoria, si bien en el undécimo giro, en la recta de meta, Bezzecchi doblegó al francés cuando el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se iba por los suelos.

Raúl Fernández mantuvo una ventaja de 1,7 segundos sobre Acosta, al que le recortaba diferencias un Álex Márquez que en algunos momentos fue el más rápido en pista y con Bezzecchi que no lograba tener el ritmo para recuperar todo el terreno perdido. Álex Márquez consiguió echarse encima de Acosta en la decimoquinta vuelta, para intentar superarlo por primera vez en la recta de meta, aunque el Tiburón de Mazarrón repelió con éxito el primer ataque del segundo del campeonato, que poco después volvió a intentarlo con éxito en la curva tres.

Penúltimo en la carrera al sprint... y abandono tras irse al suelo en la carrera larga 😔 Vaya fin de semana de Pecco Bagnaia en Australia...#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/6SLYlOuGFu — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Por entonces, la ventaja de Raúl sobre su más inmediato perseguidor, Álex Márquez, era de 2,7 segundos y con un Marco Bezzecchi incapaz de superar a Di Giannantonio, quien por contra sí pudo adelantar a Pedro Acosta en la decimonovena vuelta.

EL MOMENTO CON EL QUE UNO SUEÑA DESDE NIÑO 😍 LA VICTORIA MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA 🤩@25RaulFernandez gana por primera vez en #MotoGP 🏁#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/M7T58gEaqH — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Pero Acosta no arrojó la toalla e intentó recuperar la posición al italiano, que se defendió muy bien y acabó consolidando el tercer puesto, con Bezzecchi pegado al rebufo de la KTM del español, a quien adelantó en la vigésimo segunda vuelta, y Raúl Fernández manteniendo alrededor de tres segundos de ventaja al frente de la carrera para acabar firmando su primera victoria en MotoGP, en su cuarta temporada en la categoría reina y a punto de cumplir los 25 años (el próximo día 23 de octubre).