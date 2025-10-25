El hito de España gracias a los Márquez: nadie lo había conseguido antes

Nadie lo había hecho antes y no se sabe si alguien lo podrá igualar. España hace historia en MotoGP con los triunfos de los hermanos Márquez ya que nunca dos hermanos fueron campeones y subcampeones en MotoGP y además en la misma temporada. Marc fue campeón hace semanas y Álex logró el segundo puesto este fin de semana.

Esto le puso Marc a su hermano en Instagram:

"CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DEL MUNDO! 🏆

Crecimos juntos, nos divertimos juntos, trabajamos juntos, sufrimos juntos y este año… GANAMOS JUNTOS!

Te quiero, hermanito"

Hay que recordar que Marc y Álex se llevan tres años de diferencia y que el mayor, con 6 años hizo su debut en el circuito de Lleida del Motoclub Segre. Álex vio a su hermano y quiso ser como él.

Aparte de este hito, los Márquez han compartido alegrías durante varios años aunque en distintas categorías. Hicieron historia en 2014 al ganar el título y ser subcampeones en MotoGP y Moto2 respectivamente, y en 2019 repitieron la hazaña, ganando ambos sus respectivas categorías en Moto2 y MotoGP.

"Es verdad que Marc ha hecho un año perfecto, pero a mí personalmente si me dicen que voy a cerrar un subcampeonato en Malasia a tres carreras del final, hubiese dicho: "Estás loco", dijo Álex tras la jornada del sábado.