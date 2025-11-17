El gesto de Marc Márquez con el que se saltó el protocolo en Valencia y emocionó a todos

La temporada de MotoGP puso el broche final en Valencia y el Circuito Ricardo Tormo de Cheste albergó la gala final, después de un tiempo de ausencia por las inundaciones causadas por la DANA. Fue un acto muy especial para Marc Márquez, el de Cervera volvió a coronarse en lo más alto de la categoría reina consiguiendo su noveno título mundial.

El piloto se puso un traje de príncipe de Gales y cruzó la alfombra roja acompañado de su pareja, Gemma Pinto, para protagonizar posteriormente un momento especial junto a su familia. Al recibir el premio, pronunció un pequeño discurso: "Si no hubiera creído que este momento llegaría, nunca lo hubiera hecho, por supuesto tuve malos momentos, tuve que tomar grandes decisiones, pero siempre creí en mí", dijo en referencia a las lesiones de los últimos años.

"Cuando estás en la cresta y caes es muy duro y la gente que está a mi alrededor me ayudó mucho y espero que este regreso sirva de inspiración para mucha gente en sus vidas, para que nunca se rindan", terminó cerrando sus palabras, pero antes de volver a su asiento quiso tener un bonito gesto con su familia presente en el acto llamándoles para que subiesen al escenario.

MARC MÁRQUEZ SE SALTA EL PROTOCOLO E INVITA A TODA SU FAMILIA AL ESCENARIO ❤️#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pRqcQEfJzH — DAZN España (@DAZN_ES) November 16, 2025

Marc decidió salirse del protocolo y su padre, su madre y su hermano Álex subieron a las tablas para compartir un momento muy significativo y de unión. Julià y Roser, visiblemente emocionados, se levantaron de sus asientos para acompañar a su hijo. El público también quiso homenajear al pequeño de los Márquez coreando su nombre: "Álex, Álex". El piloto de Gresini, al igual que su hermano, ha completado una gran temporada y se ha llevado a casa el subcampeonato.