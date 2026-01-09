Marc Márquez pone fin a 100 días de calvario y se prueba sobre la Ducati

La pretemporada de MotoGP 2026 ha comenzado de forma oficial para el hombre que ostenta la corona. Tras cien días de incertidumbre, quirófanos y una rehabilitación que se ha hecho más larga de lo previsto, Marc Márquez ha vuelto a saborear la velocidad en un circuito. El escenario elegido ha sido el Aspar Circuit de Guadassuar, en Valencia, donde el piloto de Cervera ha completado su primera jornada de contacto con el asfalto desde su grave accidente el pasado 5 de octubre en Indonesia.

El camino hasta Valencia no ha sido sencillo. Todo se detuvo en el Gran Premio de Indonesia de 2025. Tras proclamarse campeón del mundo, el destino le jugó una mala pasada en Mandalika con una caída que le fracturó el hombro derecho. Lo que inicialmente parecía un contratiempo de postemporada se convirtió en una cirugía compleja y un proceso de recuperación que ha mantenido en vilo a los aficionados de Ducati durante todo el invierno.

Durante estos tres meses, Márquez ha ido quemando etapas con una disciplina militar: desde la bicicleta y el 'flat track' hasta el motocross a finales de año. Sin embargo, faltaba la prueba definitiva: comprobar si su hombro podía resistir las inercias de una moto de velocidad. Ayer, esa duda quedó despejada bajo el sol frío pero brillante de la Comunidad Valenciana.

La nueva "bestia" de Borgo Panigale

Aunque Marc todavía no puede subirse a la Desmosedici oficial de competición por normativa, ha rodado con una Ducati Panigale V2 de calle, preparada meticulosamente para que empiece a interiorizar las reacciones de la firma boloñesa. Pero además, no estuvo solo en esta cita clave; le acompañó Michele Pirro, el probador oficial de Ducati y "guardián" de los secretos de la moto italiana, además de su hermano Álex Márquez y su pupilo Máximo Quiles.

La jornada, sin embargo, dejó un sabor agridulce en el paddock improvisado del Aspar Circuit debido a la dura caída de Fermín Aldeguer, quien sufrió una fractura de fémur. Un recordatorio de la cara amarga de este deporte justo cuando el campeón celebraba su regreso.

Objetivo: El calor de Sepang

A pesar de no estar recuperado al 100% de la operación, las sensaciones de Marc han sido inmejorables. "¡Primera salida de 2026! De vuelta a la moto y recuperando sensaciones", compartía el leridano en sus redes sociales junto a imágenes donde su sonrisa volvía a ser la protagonista. Para un piloto que vive por y para la competición, volver a inclinar la moto sobre el piano es la mejor de las medicinas.

Pero, en la mente del Campeón del Mundo, este entrenamiento no es solo una toma de contacto, sino el inicio de una cuenta atrás frenética... El objetivo real está marcado en el calendario con rojo: el test oficial de Sepang (Malasia), del 3 al 5 de febrero. Allí, Márquez tendrá que enfrentarse a la humedad extrema y a la exigencia física real de su Ducati de Gran Premio para defender el título que tanto le costó retener el año pasado.

Pero además, con esta salida a pista, Marc Márquez envía un mensaje de tranquilidad a Borgo Panigale y de aviso a sus rivales. El campeón no solo está de vuelta, sino que está cumpliendo los plazos para llegar a la primera cita del mundial con plenas garantías.

La incógnita sobre su hombro derecho empieza a despejarse, y aunque el camino hacia la plena forma física aún requiere paciencia, el rugido de su motor en Valencia confirma que el rey de la categoría reina está listo para defender su trono en este 2026.