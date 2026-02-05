Márquez vuelve a ser el favorito tras Sepang, pero habrá otros

Pilotos y marcas han vuelto al trabajo en el circuito malayo de Sepang esta semana en los primeros test de pretemporada de MotoGP. Tres días de pruebas y reencuentros con unas máquinas que, a la espera del cambio de normativa el próximo año, sólo pueden evolucionar en la aerodinámica y otros componentes ya que los motores están congelados. Tres días para elegir la montura que deberá homologarse en Tailandia el primer fin de semana de marzo cuando se dispute el primer gran premio de la temporada en el Circuito Internacional de Chang.

Tres jornadas que han permitido disipar cualquier duda sobre el estado de forma del vigente campeón. Marc Márquez no solo no se ha resentido de su lesión en el hombro sino que marcó el mejor tiempo en la primera sesión y ha sido capaz hoy mismo de completar un simulacro de carrera en el que, en este caso, fue su hermano Álex Márquez el más rápido. No obstante, el trabajo en el garaje de Ducati, tanto en el equipo oficial como en los satélites, no era tanto buscar la décima y el tiempo más rápido sino hacer las pruebas necesarias para elegir el chasis para el resto de la temporada. Según Márquez, se siente más suelto con el carenado de este año, y aunque ha asegurado que en su cabeza lo tiene claro, seguirán con más pruebas en Tailandia en dos semanas.

Aprilia, la adversaria de Ducati

Por lo que hemos visto en pista y en las tablas de tiempos, pese a que las Ducati parecen seguir estando un paso por delante, las distancias entre marcas parecen también acortarse. Marco Bezzecchi, que escenificó su renovación con Aprilia con una ceremonia nupcial con la marca de Noale, ha vuelto a ser la moto que más se ha acercado a las Ducati, tanto en los tiempos a una vuelta como en rendimiento en tandas largas. Son buenas noticias para Jorge Martín que vuelve a estar ausente en estos primeros entrenamientos por su lesión de clavícula y de la que se espera esté recuperado para los últimos test en Tailandia a finales de mes

Honda cara y Yamaha cruz

Honda también parece haber dado un paso adelante y si bien Joan Mir consiguió el mejor tiempo el martes, su compañero de equipo Luca Marini ha visto este jueves interrumpida su práctica al pararse la moto en plena vuelta al circuito. Este año Honda vuelve a estar entre las marcas que por su competitividad han perdido las concesiones que Dorna ofrece a los equipos con peores resultados, como por ejemplo Yamaha.

Precisamente la marca del triple diapasón no ha tenido un buen arranque. Empezaban los entrenamientos con el rumor de que su piloto estrella Fabio Quartararo habría firmado por Honda para 2027 y seguían con falta de resultados y sobre todo con un problema de seguridad en el motor que les obligó a parar súbitamente las motos en la jornada de ayer. Y pese a que hoy el piloto español Álex Rins sí que ha podido salir a pista lo ha hecho con muchas limitaciones.

KTM vuelve al redil

La otra incógnita era la del rendimiento de las KTM. Pedro Acosta que ha desmentido que tenga ya cerrado su fichaje con Ducati, se ha mostrado bastante satisfecho con una moto que parece más estable y más noble en la conducción, lo que le ha librado de probar la grava en Sepang y se han colado en el top diez de la clasificación.

Todavía es pronto para sacar conclusiones aunque el favorito al título es claro, Marc Márquez que estando en buena forma y pilotando una moto competitiva es, sin duda, el enemigo a abatir y no sólo porque sea el campeón.

Una temporada de transición hacia las nuevas motos de 2027 que será definitiva para el futuro de muchos pilotos. Desde Pecco Bagnaia que ha asegurado que este año la adaptación ha sido más rápida y natural hasta para el propio Acosta, Quartararo, Álex Márquez que busca un equipo oficial así como para los dos grandes ausentes de este primer test, Fermín Aldeguer y Jorge Martín, ambos todavía recuperándose de sus lesiones.