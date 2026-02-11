¿Retirada en el aire? Márquez agita el mercado con su predicción

El mercado de MotoGP para 2027 apenas ha empezado a dibujarse y ya está envuelto en especulaciones y rumores. Recordemos que el cambio de reglamento —con reducción de cilindrada, ajustes aerodinámicos y la eliminación de dispositivos como el 'holeshot'— coincide con el final de contrato de buena parte de la parrilla en 2026. En ese contexto de máxima incertidumbre, Marc Márquez ha decidido añadir una dosis extra de misterio.

El nueve veces campeón del mundo participó en un vídeo publicado por el canal oficial del campeonato en el que debía diseñar, a modo de juego, la parrilla de 2027. La propuesta parecía inofensiva, pero la ejecución no lo fue tanto... Entre risas y un significativo "¡qué cabrones!", el piloto de Cervera comenzó a mover fichas con un detalle que no pasó desapercibido: no se incluyó en ningún equipo.

"Tengo demasiada información", soltó con media sonrisa, dejando claro que su quiniela no era inocente. En un primer momento apartó tanto su foto como la de Pecco Bagnaia con un "estos para después". Sin embargo, cuando llegó el turno de Ducati oficial, colocó a Bagnaia junto a Álex Márquez. Es decir, dejó fuera al propio Marc del equipo de fábrica de Borgo Panigale.

Ducati, Honda y un tablero lleno de guiños

El movimiento sorprendió especialmente porque Ducati ha deslizado en las últimas semanas que las negociaciones para renovar al 93 están prácticamente cerradas. Sin anuncio oficial aún, el escenario más probable situaba a Márquez en el box rojo también más allá de 2026. Pero su predicción pública dibujó otra realidad.

En su reparto imaginario, Honda contaría con Pedro Acosta y Jorge Martín; Yamaha alinearía a Toprak Razgatlioglu y Joan Mir; Aprilia mantendría a Marco Bezzecchi y sumaría a Fabio Quartararo; y KTM seguiría con Brad Binder y Maverick Viñales en el equipo oficial. También configuró VR46 con un dúo italiano y repartió el resto de plazas con nombres como Aldeguer, David Alonso, Rins o Miller.

Más allá de los emparejamientos, lo que generó ruido fue su ausencia. No solo no se colocó en Ducati, sino que directamente se dejó fuera de la parrilla. Cuando desde el campeonato le preguntaron si eso significaba vacaciones, respondió con un críptico: "Quizá, nunca se sabe".

Su exclusión puede entenderse como una forma de jugar al despiste en un mercado extremadamente sensible. Con casi todos los contratos importantes en el aire y un reglamento nuevo que puede alterar jerarquías, las decisiones estratégicas se están adelantando más que nunca. 2027 no es solo otro año: es el inicio de un ciclo técnico completamente diferente.

También cabe otra lectura. A sus 33 años en 2026 y tras una carrera marcada por lesiones graves y múltiples reinvenciones, el catalán podría estar valorando cada paso con cautela. Aunque su rendimiento reciente ha demostrado que sigue siendo competitivo, el horizonte de una retirada futura ya no es un tabú.

Un mercado en ebullición

El vídeo ha servido, en cualquier caso, para avivar un mercado ya caliente. Pedro Acosta, Bagnaia, Jorge Martín y el propio Marc terminan contrato al final de 2026. La coincidencia con el cambio normativo multiplica el valor de cada movimiento: elegir bien proyecto puede marcar una era; equivocarse puede condenar varias temporadas.

En ese tablero, Márquez es pieza central. Su decisión condiciona a Ducati y, en cadena, a varios equipos oficiales y satélites. Que juegue con la posibilidad de no estar en la parrilla añade presión y expectación.

Por ahora, lo único seguro es que el 93 ha vuelto a controlar la narrativa. Sin confirmar nada, ha logrado que el foco se desplace hacia su futuro. Entre bromas, guiños y silencios calculados, Marc Márquez ha dejado claro que, si alguien cree saber lo que hará en 2027, probablemente se equivoca. Y mientras tanto, el Mundial 2026 aún no ha empezado.