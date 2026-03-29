Marco Bezzecchi vuelve a arrasar en una cita en la que Marc Márquez firma una extraordinaria remontada

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha conseguido su quinta victoria consecutiva al vencer el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP que se ha disputado en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante de los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que tuvo que cumplir con una penalización de "vuelta larga" por su incidente en la carrera "sprint" con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), alias Diggia, acabó justo detrás de él, que fue cuarto.

Marco Bezzecchi vuelve a ser el líder en la clasificación provisional del mundial e iguala a Marc Márquez, el último piloto que, en 2014, ganó las tres primeras carreras de la temporada de manera consecutiva.

Los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Luca Marini (Honda RC 213 V) se vieron sancionados antes de la carrera con la pérdida de dos posiciones en la formación de salida, con lo que el primero se vio relegado a la cuarta plaza y el segundo a la undécima.

En el caso de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), por su incidente con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) durante la carrera "sprint", que hizo que ambos se fueran por los suelos, ha supuesto una penalización de "vuelta larga" para el español durante la carrera.

Al apagarse el semáforo rojo volvió a fallar el autor de la "pole position", el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) , que se vio superado por el español Pedro Acosta (KTM RC 16) y su compatriota Marco Bezzecchi, Diggia en la quinta plaza, superado también por Marc Márquez.

Antes de cumplirse el primer giro, Tiburón Acosta se vio superado por Marco Bezzecchi, con Jorge Martín tercero y Di Giannantonio que recuperaba la cuarta plaza de las manos de Marc Márquez, quien, esta vez sin cometer errores, aguantó pegado a él e incluso se vio superado en la segunda vuelta por Joan Mir (Honda RC 213 V).

Acosta aguantó la presión de Martín, llegando incluso a tocarse con los carenados.

En apenas tres vueltas el trío de cabeza se había distanciado de todos sus rivales, con Di Giannantonio encabezando un grupo en el que estaban Bagnaia, Mir, que acortó en una zona del circuito y fue sancionado con una "vuelta larga" cuando era sexto, Marc Márquez y Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

En la cuarta vuelta Marc Márquez cumplió con su sanción de "vuelta larga", para regresar a la carrera en la undécima posición, superado por Álex Márquez, Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Enea Bastianini (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Tanto Marco Bezzecchi como Fabio di Giannantonio protagonizaron sendas vueltas rápidas de carrera, el primero para intentar escaparse Acosta y Martín y el segundo para intentar darles caza.

Antes de cumplir con su sanción de "vuelta larga", Joan Mir se fue por el suelo en la curva dos y Jorge Martín "esquivó" la caída en la curva uno, en la que Fabio di Giannantonio se pegó a él.

Por detrás, Marc Márquez se puso noveno en la séptima vuelta al superar a Raúl Fernández, con Enea Bastianini a dos segundos de distancia, octavo.

Vuelta tras vuelta las posiciones se fueron consolidando con Marco Bezzecchi al frente de la carrera, Pedro Acosta que no podía con el italiano, aunque aguantaba a distancia a Jorge Martín.

Fabio di Giannantonio no cedía en su empuje desde el cuarto lugar y tras su estela debía controlar a su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), alias Pecco, y por detrás se acercaba Ai Ogura a ritmo de récord de vuelta rápida.

Así se llegó al ecuador de la carrera, con algo menos de cuatro segundos de diferencia entre los seis primeros clasificados.

Fue en la undécima vuelta cuando Ai Ogura vio su oportunidad y superó a Bagnaia para ir a la "caza" de Di Giannantonio, mientras que por detrás Marc Márquez marcaba su mejor vuelta rápida y se acercaba a Bastianini.

En la decimotercera vuelta Ai Ogura, en un adelantamiento al límite, superó a un Fabio di Giannantonio que no pudo hacer nada por frenar el ritmo del japonés y poco después, al comienzo de la decimocuarta vuelta, en la curva uno, Jorge Martín superaba a Pedro Acosta, que se iba largo, quizás pensando en la presión de los neumáticos.

Por detrás, Marc Márquez consiguió engancharse al grupo en el que estaban Álex Márquez, Enea Bastianini y Bagnaia peleando por la sexta posición, cuando la carrera perdía a uno de sus grandes protagonistas, el japonés Ai Ogura, quien con problemas en el motor de su Aprilia RS-GP tenía que abandonar.

Marc Márquez superó a Bastianini e lo intentó con Bagnaia, pero por dos veces aguantó la posición el italiano y Bastianini se volvió a "colar" por delante del español que esta vez decidió arriesgar y derrapando con la rueda trasera de su Ducati recuperó el sexto puesto, produciéndose entre ellos una serie de adelantamientos que sólo podían beneficiar a Bagnaia.

A tres vueltas del final, primero Márquez y luego Bastianini, superaron a un Bagnaia que no pudo hacer nada. Marc Márquez ya era quinto.

Nada cambió hasta ver la bandera de cuadros, que atravesó en primera posición Marco Bezzecchi, por delante de Jorge Martín y de Pedro Acosta, con Fabio di Giannantonio en la cuarta posición, por delante de una meritoria remontada de Marc Márquez.

La sexta plaza fue para Enea Bastianini, por delante de Álex Márquez, Raúl Fernández, Luca Marini y Bagnaia, que completaron las diez primeras posiciones.