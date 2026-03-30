Márquez asume sus errores en Austin y manda un aviso: "Si te descartas ya al empezar, mal vas"

El Gran Premio de las Américas 2026 ha dejado una lectura clara: Marc Márquez no se rinde, pero el camino hacia su décima corona nunca fue tan empinado. En un circuito donde ha reinado siete veces, el de Cervera se marchó con un quinto puesto que sabe a poco, condicionado por un error propio el sábado y una sanción de long lap que hipotecó sus opciones de podio el domingo. Sin embargo, su discurso tras bajar de la Ducati es el de un piloto que, lejos de hundirse, está midiendo sus fuerzas para el contraataque.

Márquez no buscó excusas tras la carrera. El incidente con Di Giannantonio en la Sprint le obligó a cumplir una sanción en las primeras vueltas del domingo, cayendo de la 7.ª a la 11.ª posición. En el MotoGP actual, con la aerodinámica dominando el juego, remontar en "aire sucio" es una tarea titánica que desgasta tanto los neumáticos como el físico.

"Salvar la papeleta es cuando tú no te metes en un problema y la salvas. Pero ayer nos metimos solitos en el lío y hoy hemos pagado cara esa penalización", confesaba Marc a DAZN al terminar el fin de semana. El leridano admitió que, sin la sanción, su ritmo le habría permitido pelear cara a cara con Pedro Acosta por el podio, aunque reconoció que las Aprilia hoy juegan en otra liga.

"Nos metimos solitos en un problema y lo pagamos caro" 🔊 Marc Márquez hace balance del fin de semana en Austin #USGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/gbPYa4s9bE — DAZN España (@DAZN_ES) March 29, 2026

El reto físico y la "nueva" realidad de Ducati

A sus 33 años recién cumplidos, Márquez sigue lidiando con las secuelas de las caídas, las lesiones y sus múltiples operaciones... En Austin, un brazo hinchado por el choque del viernes le pasó factura en las primeras vueltas, el momento de mayor exigencia física. "Tengo que encontrar mi 100% nuevo. Después de una lesión hay que encontrar siempre dónde está ese nuevo máximo", explicó con sinceridad. Lo curioso es que el de Ducati se siente más cómodo cuando la goma cae y la moto se vuelve más "dócil", señal de que su talento sigue intacto cuando la carrera se convierte en una cuestión de gestión y manos, más que de fuerza bruta.

Este 2026 hay un nuevo horizonte en MotoGP con el que podemos llamar "efecto Aprilia" y la sombra de Bezzecchi. Si bien las Ducati han mejorado respecto al año pasado, Aprilia ha dado "un paso y medio". El doblete de la casa de Noale en Austin confirma que ya no es una sorpresa, sino una realidad. Además, Marco Bezzecchi está demostrando una constancia que, por ahora, le sitúa como el hombre a batir.

Para Márquez, la diferencia radica en la confianza: "Esto es una rueda; con un cambio ligero das más confianza al piloto y salen más fácil los tiempos". Aun así, confía en que el regreso del Mundial a Europa, empezando por Jerez, iguale las fuerzas.

"Él solo puede perder y nosotros ganar"

A pesar de haber cedido ya 36 puntos —lo que equivale a casi un Gran Premio completo— respecto al líder, Marc se niega a tirar la toalla. Con solo tres carreras disputadas de un calendario extensísimo, el piloto de Cervera apela a la psicología del cazador.

"Llevamos tres carreras; si te descartas ya al empezar, mal vas", sentenció. Su estrategia es clara: meter presión a quien lidera. "El que va líder puede fallar. De momento, él solo puede perder y nosotros solo podemos ganar". Marc sabe que en MotoGP la presión es un factor tan decisivo como el motor, y está dispuesto a jugar todas sus cartas.