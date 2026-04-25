Marc Márquez conquista bajo la lluvia de Jerez la carrera al esprint de MotoGP

El piloto español Marc Márquez ha logrado una victoria espectacular este sábado al imponerse en la carrera corta al esprint de MotoGP, correspondiente a la cuarta cita puntuable del Campeonato del Mundo de motociclismo. La prueba, disputada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, estuvo marcada por las intensas lluvias y una serie de caídas en el tramo final que obligaron a los corredores a mostrar su máxima destreza sobre el asfalto.

El mayor de los hermanos Márquez se hizo con el triunfo después de un vibrante intercambio de posiciones. En un primer momento, había perdido el liderato de la carrera a manos de su hermano Álex Márquez. La situación se complicó aún más cuando el octocampeón sufrió una caída a falta de cinco vueltas, justo cuando rodaba en la segunda plaza y los pilotos aguantaban como podían la pertinaz lluvia que caía sobre el trazado andaluz.

Sin embargo, la rápida determinación del de Cervera para entrar en los boxes y cambiar a la moto calzada con neumáticos para agua, que su equipo en Ducati ya tenía preparada, resultó clave. Esta ágil maniobra le otorgó la posibilidad de volver a la pista en tercer lugar y, poco después, asaltar de nuevo el liderato para certificar una victoria muy trabajada.

Las últimas vueltas se convirtieron en un escenario verdaderamente épico, repleto de constantes caídas. Entre las más destacadas figuró la del entonces líder Álex Márquez. Prácticamente toda la parrilla se vio obligada a pasar por el garaje para realizar el pertinente cambio de gomas, todo ello ante una afición atronadora que, pese al mal tiempo, empujaba sin descanso a los corredores desde unas gradas habitualmente presididas por el sol primaveral.

Al inicio de la carrera, Marc Márquez, que partía desde la primera posición tras haber sido el hombre más rápido en la sesión de clasificación de la mañana, intentó imponer un ritmo fuerte para dejar atrás a sus perseguidores. No obstante, su hermano menor logró seguir su estela y le arrebató el primer puesto a falta de ocho vueltas para la conclusión.

Fue en ese preciso instante cuando las nubes comenzaron a descargar agua de forma moderada para, en cuestión de minutos, transformar el escenario y dejar la pista totalmente anegada. A partir de ahí, la supervivencia se convirtió en el principal objetivo de los pilotos de la máxima categoría.

Tras el aluvión de caídas, el único competidor que se mantenía en la pista sin haber sustituido sus neumáticos lisos por los de mojado era el murciano Fermín Aldeguer. El joven piloto pasó a liderar la prueba de manera efímera, consciente de que resultaba prácticamente imposible rodar en aquellas condiciones y de que sería superado en breve por sus rivales con gomas adaptadas.

Marc Márquez se mantuvo durante algunos giros a la zaga del italiano Pecco Bagnaia. El momento decisivo llegó cuando el español superó a su compañero de marca con un escalofriante adelantamiento por el interior en la mítica curva Nieto. Con el suelo sumamente resbaladizo, Márquez hizo gala de una determinación, valentía y excelente pilotaje que levantó a los aficionados de sus asientos.

Desde ese espectacular movimiento hasta cruzar la línea de meta, Márquez conservó con firmeza la primera plaza para apuntarse una victoria que parecía dudosa el viernes, pero que le ha devuelto la sonrisa de ganador. Tras él, el segundo puesto en el podio fue para Bagnaia, que cruzó la bandera a cuadros a tres segundos, mientras que la tercera posición recayó en el también italiano Franco Morbidelli.

En cuanto al resto de la representación española, Raúl Fernández finalizó en la sexta plaza, por detrás del sudafricano Brad Binder y del italiano Fabio Di Giannantonio. Por su parte, el líder de la clasificación general, Marco Bezzecchi, no completó la prueba al retirarse a falta de una vuelta. A pesar de ello, no vio mermada su ventaja sobre el madrileño Jorge Martín, quien también corrió peor suerte al abandonar en el primer giro por un problema mecánico.