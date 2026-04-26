Álex Márquez arrasa en Jerez y Marc se arrastra

El circuito de Jerez sigue siendo uno de los talismanes para Álex Márquez, que tras el disgusto del sábado, en la carrera corta, cuando se fue al suelo, ha podido resarcirse y volver a lo más alto del podio como hiciera el año pasado. Una victoria que supone sacar de esta misma posición al todavía líder de la general Marco Bezzecchi que, pese a no tener su fin de semana, logró ser segundo y demostrar que cuando la moto no va bien, va mejor que el resto. Álex Márquez fue el piloto más rápido desde la primera vuelta cuando adelantó a su hermano y se escapó para poner rumbo a su primera victoria de la temporada. El pequeño de los Márquez no tuvo competidor tras la caída de su hermano, lo que dejó el Gran Premio de España algo descafeinado y en momentos aburrido. El piloto italiano Fabio Di Giannantonio completó el podio y se convirtió en la segunda mejor Ducati de la carrera.

Tampoco ha sido el mejor fin de semana para Aprilia, con muchos problemas tanto en los libres, la clasificación y la carrera del sábado y, pese a ello, Bezzecchi fue segundo y Jorge Martín cruzó cuarto la línea de meta. Tampoco para KTM ha sido un buen fin de semana; se tuvieron que conformar con luchar con las Honda y las Yamaha. Pedro Acosta cruzó décimo y con la amenaza constante de ser sancionado al llevar el carenado dañado tras un contacto al principio de la carrera.

Pero si hubiera que señalar a los verdaderos damnificados del Gran Premio, sin duda sería el equipo oficial de Ducati, que pasó de celebrar un doblete el sábado a ver cómo ninguna de sus dos motos terminaba el domingo.

Después de la victoria de Marc Márquez en la esprint del sábado, pese a caerse cuando arreciaba la lluvia, la suerte no estuvo del lado del vigente campeón este domingo, que volvió a perder el control de su moto en la vuelta dos, pero esta vez sin opciones de reincorporarse a la carrera.

En esta ocasión, no fue su hombro el que le llevó al suelo, tampoco por ir apretando para no perder la estela de su hermano que lideraba cuando se cayó. El viento pudo ser la causa de que Márquez perdiera el tren delantero de la Ducati. Y es que el profuso uso de elementos aerodinámicos está detrás de muchas caídas ajenas a los pilotos y que les desesperan porque no avisan.

En cualquiera de los casos, después de la fiesta del sábado, el box del campeón parecía un funeral el domingo, porque la caída en Jerez, pese a que estemos al inicio del campeonato y queden muchos puntos por repartir, supone un duro golpe para las opciones del de Cervera para revalidar el título y alcanzar las diez coronas mundialistas, ya que son 44 los puntos que le separan del líder del Mundial. Ni la moto ni el propio Marc Márquez parecen estar en su mejor año como para plantearse una remontada que desaloje a las Aprilia de las primeras posiciones, pero al mismo tiempo, si alguien puede renacer de las cenizas o enfrentarse a las adversidades, ese es Marc.

Pero lo que está claro es que no se puede ganar un Mundial cuando las caídas forman parte de cada fin de semana y es que Marc Márquez lleva cinco caídas en cuatro grandes premios.

Pese a que Márquez ha aprovechado el parón del mes de abril para recuperar la fuerza en su hombro derecho, todavía se le ve incómodo encima de la moto, sobre todo cuando pilota con el depósito lleno. Mucho tienen que cambiar las cosas en el box de Ducati Lenovo para que cambie el color del liderato de la categoría reina. Un año difícil para Márquez en Ducati, con la que ya habría renovado para, al menos, tres temporadas más.