Jorge Martín sube otra vez a lo más alto y Marc Márquez vuelve al quirófano

En el día en que el vigente campeón ha vuelto a pasar por el quirófano, Jorge Martín ha ganado otra vez un gran premio. No lo hacía desde 2024, cuando se proclamó campeón del mundo. El piloto madrileño, que sí había logrado ganar una sprint, se ha reencontrado en Le Mans con la victoria en una carrera que lideró su compañero Marco Bezzecchi y en la que Martinator estuvo obligado a remontar desde la séptima posición.

MÁS MARTINATOR QUE NUNCA 🛠️ Si Terminator dijo "volveré", ÉL TAMBIÉN... Porque no ganaba una carrera desde 2024, porque ha firmado un doblete en Le Mans, PORQUE VA A POR EL MUNDIAL 👏🏻👏🏻👏🏻#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/SN4IbzOX7W — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Pilotaje de campeón el de Jorge Martín, que demuestra el gran estado de forma física y mental que, unido a la gran ventaja de la Aprilia, le coloca como principal rival de su compañero de equipo que esta vez fue segundo, y ya solo los separa un punto en la clasificación general. Esta victoria supone el regreso de Martín después de un infierno de lesiones, falta de confianza y crisis con Aprilia. Es curioso que Martín pueda ganar el Mundial este año con la marca italiana, cuando está previsto que no a mucho tardar se anuncie su fichaje por Yamaha para la próxima temporada.

BUAAAAAAA 🔥🔥🔥 Brutal adelantamiento de Jorge Martín a Bezzecchi para LANZARSE A POR LA VICTORIA 🙌🏻#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/v6WMSs1kUN — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Cara y cruz de un Mundial que busca nuevos equilibrios de poder, con la Aprilia como referente y con las Ducati buscando el camino del desarrollo y la victoria que no han vuelto a conquistar desde el tramo final de la temporada pasada. Y es que las Ducati se han vuelto a quedar fuera del podio, después de que Marc Márquez viajara el sábado a Madrid para operarse de un dedo del pie derecho, roto durante una caída en la sprint de Le Mans, y de nuevo de su hombro derecho. También fuera del podio después de que Pecco Bagnaia se fuera al suelo en la carrera larga cuando iba segundo. Un inicio de temporada terrible después de haber conquistado el Mundial y que no tiene visos de mejoría, si tenemos en cuenta la falta de confianza de Bagnaia y los problemas físicos de Marc.

"FORZA MARC. MÁS UNIDOS QUE NUNCA" ❤️ El mensaje de Ducati para Márquez, ausente del GP de Francia por lesión #FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/4AqCBpauaG — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

En este sentido, el piloto de Cervera aseguró el sábado que, si bien su operación del hombro ya estaba programada tras la celebración del GP de Cataluña, el próximo fin de semana, la nueva caída en la sprint y la rotura de uno de los dedos del pie derecho han acelerado los plazos. Márquez espera poder volver lo antes posible a la competición en las mejores condiciones. Según él mismo, la caída en Indonesia la pasada temporada desplazó uno de los tornillos de su hombro derecho que al pilotar le afecta al nervio, dificultando el pilotaje.

Fin de semana negro para Ducati 😞 Pecco Bagnaia se va al suelo cuando marchaba segundo ❌#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/5vhUP5Vprf — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Habían sido muchos los pilotos que habían insinuado que la lesión de Marc Márquez era más grave de lo que se había contado él mismo y que veían al vigente campeón con problemas al mover la moto, lo que ha podido estar detrás del gran número de caídas que le hemos visto esta temporada a Márquez.

Caída de Álex Márquez, que dice adiós a la carrera ❌#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/zK0c6nLN0C — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2026

Sin el campeón en pista y con las Ducati en horas bajas, Aprilia está viviendo un arranque inédito. Este domingo en Le Mans el podio ha sido íntegro de la marca de Noale. Jorge Martín, por delante de Bezzecchi y Ai Ogura, que ha sido tercero con la Aprilia satélite. Ni KTM, ni Honda, ni Yamaha parece que puedan inquietar a los italianos. Pedro Acosta se quedó sin podio e incluso perdió la cuarta plaza en los últimos metros a favor de la Ducati de Di Giannantonio, que a día de hoy es la Ducati más regular después de la caída, también, de Álex Márquez.