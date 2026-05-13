Márquez se rompe al comunicarle a su equipo una nueva operación

Ducati ha publicado un vídeo del instante en que Marc Márquez comunica al equipo que no puede seguir pilotando como hasta ahora y que pasará de nuevo por el quirófano.

Visiblemente emocionado, el nueve veces campeón del mundo les cuenta, como hizo después a la prensa, que la caída en Le Mans, donde se rompió uno de los dedos del pie derecho, iba a precipitar la cirugía programada en su hombro derecho tras el GP de Cataluña que se celebra este fin de semana.

El propio piloto reconoce durante la conversación que desde que arrancó la temporada está pilotando con un brazo y medio debido a la afección en su hombro. Al parecer, pese a que físicamente siempre se ha sentido bien, a la hora de pilotar uno de los tornillos que se quedaron de su operación en el hombro derecho tocaba el nervio radial, provocando desde una falta de rendimiento a movimientos raros que han terminado en caída.

Desde la dirección de Ducati, en el vídeo se puede ver a Luigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, apoyando sin fisura a su campeón, al que le muestra su plena confianza y recordándole que lo más importante es la salud de su cuerpo y que no tiene la obligación de demostrar nada.

La necesidad de pasar por el quirófano para operar el pie derecho roto en Le Mans ha sido la causa por la que el piloto de Cervera decidiera someterse a una doble operación el pasado sábado para solventar al mismo tiempo estas dos lesiones y reducir así el tiempo de convalecencia.

Marc Márquez, que ya está en casa recuperándose después de que sendas operaciones salieran satisfactoriamente, espera volver a subirse a la moto en el GP de Italia que se celebra en el circuito de Mugello el último fin de semana de mayo.