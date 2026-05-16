Exhibición de Álex Márquez frente a Acosta en la enésima caída de Jorge Martín

Álex Márquez firma una victoria de enorme carácter en el Sprint de MotoGP del Gran Premio de Cataluña tras imponerse en un final agónico a Pedro Acosta. El piloto de Gresini ha resistido hasta la última curva el ataque del murciano y ha cruzado la meta con apenas 41 milésimas de ventaja en una de las llegadas más ajustadas de la temporada.

La carrera sprint disputada en Montmeló ha dejado además una jornada muy complicada para Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los dos hombres que pelean por el liderato del Mundial. Martín se fue al suelo cuando empezaba a asomarse a las posiciones delanteras y Bezzecchi sufrió durante toda la prueba para rescatar un solo punto con su novena posición. Aun así, el italiano mantiene el liderato de la general con dos puntos de ventaja sobre el madrileño.

Con 22 grados en el ambiente y más de 40 en el asfalto, todos los pilotos han apostado por el neumático medio delantero y el blando trasero para afrontar las doce vueltas del Sprint. Desde la pole, Acosta ha defendido con agresividad la primera posición, cerrando todos los huecos posibles en la frenada de la primera curva.

Por detrás, Johann Zarco sorprendía al colocarse segundo momentáneamente delante de Álex Márquez, mientras el caos aparecía en mitad del grupo. Brad Binder y Joan Mir terminaron en el suelo tras un toque provocado cuando Fabio Di Giannantonio rozó ligeramente la KTM del sudafricano. Dirección de carrera ha investigado el incidente, aunque finalmente no ha habido sanción. Mientras tanto, Martín escalaba hasta la quinta plaza y Bezzecchi apenas podía rodar noveno, sufriendo una vez más en formato Sprint.

Álex Márquez encuentra el ritmo

El pequeño de los Márquez no ha tardado en reaccionar. Primero superando a Zarco y después empezando a presionar a Acosta, consciente de que adelantar al murciano en frenada es una de las maniobras más difíciles de la parrilla.

La clave ha llegado en la cuarta vuelta. Tras varios intentos, Álex Márquez ha conseguido colocarse líder y comenzar a imponer un ritmo muy sólido que le permitía abrir unas valiosas décimas de ventaja. Detrás, Raúl Fernández también superaba a Acosta y se metía de lleno en la lucha por el podio.

El piloto de Gresini parecía tener la situación controlada, aunque un aviso por exceder los límites de pista añadía tensión a su carrera. Aun así, nunca ha perdido la calma y seguía administrando la ventaja con inteligencia.

Jorge Martín vuelve a caer

La gran decepción del día ha sido Jorge Martín. El campeón ha sufrido una caída en la curva 10 cuando intentaba mantenerse en el grupo delantero. Su Aprilia ha quedado atrapada en la grava y el madrileño no ha podido regresar a pista.

Esta ha sido la cuarta caída del fin de semana para el piloto español, que llegaba al box visiblemente frustrado y consciente de la oportunidad perdida en la pelea por el Mundial. En ese momento, además, Bezzecchi recuperaba provisionalmente el liderato del campeonato pese a sus problemas de ritmo.

Recordemos que esta carrera al Sprint tampoco ha sido sencilla para el italiano. Después de arrancar desde la duodécima posición, Bezzecchi lograba remontar hasta el sexto puesto, pero el desgaste de neumáticos y la falta de ritmo volvían a castigarlo en la parte final de la prueba. Pecco Bagnaia era el primero en adelantarlo y después llegaron Franco Morbidelli, Ai Ogura y Enea Bastianini.

Durante unos segundos, Bezzecchi incluso cayó fuera de la zona de puntos. Sin embargo, en la última vuelta logró recuperar la novena posición para sumar un punto que puede resultar muy valioso en la lucha por el campeonato.

Un final de infarto

Cuando parecía que Álex Márquez tenía controlada la victoria, Pedro Acosta guardaba un último ataque para la vuelta final. El piloto murciano había recortado la diferencia y se lanzaba a por el líder en los últimos sectores del circuito catalán.

¡QUÉ LOCURA! ¡QUÉ FINAL! ÀLEX MÁRQUEZ LE GANA POR MILÉSIMAS A PEDRO ACOSTA 🔥🇪🇸 Fermín López alucinando mientras ondea la bandera de cuadros 🏁#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/fzBA8DZPSe — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2026

El de Gresini defendía cada curva con precisión, cerrando todos los espacios y evitando cualquier intento de adelantamiento. No obstante, Acosta llegaba pegado a su rueda trasera a la última curva, pero no encontró el hueco definitivo.

La bandera a cuadros confirmó la victoria de Álex Márquez por apenas 41 milésimas, en el final más ajustado de un Sprint esta temporada y en una de las actuaciones más completas del ilerdense en MotoGP.

La victoria supone además la sexta del año en formato Sprint para el piloto español, que sigue creciendo en confianza y ya empieza a acercarse a la pelea de los grandes nombres del campeonato. En Montmeló, además, el apellido Márquez celebró doblemente: Álex triunfó en pista y Marc Márquez, ausente por lesión, vio cómo sus principales rivales cedían terreno en la clasificación general.