Di Giannantonio, Mir y Aldeguer suben al podio de la carrera más loca de MotoGP

Después de dos banderas rojas, un traslado, el de Álex Márquez de urgencia al hospital y un pronóstico reservado de Jonas Zarco, los pilotos tuvieron que afrontar tres salidas distintas en el Gran Premio de Cataluña. Un gran premio accidentado que ha demostrado no sólo los riesgos que asumen estos deportistas si no también la fortaleza psicológica de tener que salir de nuevo a dar gas a fondo después de haber sido testigo de dos accidentes que podrían haber dejado cualquier tipo de desenlace.

Una situación que ha agitado la categoría reina, tanto que Joan Mir con la Honda ha vuelto al podio al ser segundo, también lo ha hecho Fermín Aldeguer tercero y Di Giannantonio ha vuelto a ganar siendo, por el momento, la mejor Ducati del campeonato y ya es tercero en la general.

Una carrera que parecía propiedad de Acosta, que pese a que lideró casi todas las vueltas de las tres carreras, un impacto con Aldeguer en los últimos metros del gran premio le llevó a la graba y a marcar un cero en el que debía ser su debut como triunfador en la categoría reina.

Con Bezzecchi lejos de los tiempos más rápidos, fue sexto y Jorge Martín fuera de juego también por un toque con Fernández, Acosta tenía la oportunidad de recortar un gran número de puntos al líder que todavía es el piloto italiano de Aprilia.

No ha debido ser fácil para el piloto murciado, fuera del podio y con la convicción de que fue su moto, la que provocó la primera bandera roja. Un problema mecánico provocaba una caída súbita en la potencia de la moto de Pedro Acosta que provocaba el impacto de su moto con la de Álex Márquez que terminó golpeando contra el muro y siendo trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Barcelona. El pequeño de los Márquez, que venció en la esprint del sábado, era el favorito para la carrera larga y de hecho, y tras un arranque complicado donde todos parecían atacarle en cada adelantamiento, era el que mejor ritmo parecía tener gracias a una mejor gestión de los neumáticos. Pero el accidente, cuando iba segundo dejó rota un gran premio que todavía se rompería de nuevo en el arranque de la segunda carrera cuando en la primera curva Zarco, Bagnaia y Marini se iban al suelo provocando una nueva bandera roja por el estado reservado del piloto francés de Honda.

Carrera psicológica y carrera de eliminación, que tuvo que volver a relanzarse no sin incidentes. Jorge Martín y Rául Fernández impactaban en las primeras curvas y pese a que pudieron reincorporarse lo hicieron a la cola del pelotón.

Con Márquez fuera de juego, Martín sin opciones y todos con un cuidado exquisito en sus movimientos y más Pedro Acosta que tuvo que rodar con la segunda moto, las Ducati satélite volvieron al podio con el permiso de Honda. Reparto de puntos que deja un Mundial muy abierto, sobre todo después del bajón de Bezzecchi este fin de semana que pese a su sexta posición el domingo y la novena en el sprint, sigue líder del Mundial.

El gran premio de Cataluña ha terminado con todos los ojos puestos en Álex Márquez y Jonas Zarco de lo que se espera un parte médico que confirme su estado físico y su futuro de cada al siguiente gran premio.