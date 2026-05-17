Gresini Racing confirma la fractura de vértebra y clavícula de Álex Márquez

El español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que fue trasladado al Hospital General Universitario de San Cugat (Barcelona) tras un accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, sufre una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha", según confirmó su equipo, el Gresini Racing.

Álex Márquez physical conditions update: Marginal fracture of C7; further evaluation will be completed next week. Right clavicle fracture; it will be stabilized with a plate. He will undergo surgery today by the team at Hospital General de Catalunya. #GetWellSoonAlex — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 17, 2026

"Álex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó el equipo en una escueta nota en redes sociales.