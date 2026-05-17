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Moto GP

Gresini Racing confirma la fractura de vértebra y clavícula de Álex Márquez

El piloto de Gresini entrará hoy en quirófano en Barcelona para fijar su hombro con una placa tras el duro golpe recibido en el GP de Cataluña.

LD/Agencias
El piloto de Gresini entrará hoy en quirófano en Barcelona para fijar su hombro con una placa tras el duro golpe recibido en el GP de Cataluña.
Imagen de los operarios sacando a Álex Márquez del circuito de Montmeló tras su caída en carrera. | Cordon Press

El español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que fue trasladado al Hospital General Universitario de San Cugat (Barcelona) tras un accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, sufre una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha", según confirmó su equipo, el Gresini Racing.

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"Álex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó el equipo en una escueta nota en redes sociales.

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