Así ha sido el brutal accidente de Álex Márquez

Ya en los libres, en los que los pilotos se quejaron por la falta de agarre del asfalto, Jorge Martín, que se fue al suelo, ya dijo haberse acordado del accidente de Salom en 2016. Un mal presagio previo a un Gran Premio donde se han vivido dos de los accidentes más feos de los últimos años en el Mundial. El primero se producía en pleno ecuador de la carrera, en la vuelta 12 de 24. Un problema mecánico en la moto de Acosta, que rodaba primero, le hizo frenarse de golpe y esto provocó el impacto de la Ducati de Álex Márquez, que rodaba segundo, contra la KTM del piloto murciano y su inevitable choque contra el muro.

Un accidente espeluznante que ha dejado sin aliento a equipos y público ya que, tal y como ha quedado la moto de la que se ha desprendido hasta la horquilla delantera con la rueda incluida, se ha dudado sobre el estado de salud del pequeño de los Márquez, que, pese a estar consciente, ha tenido que ser trasladado al hospital para una exploración más profunda.

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

De la gloria al infierno. Después de que el año pasado los hermanos Márquez vivieran su mejor año, un año inolvidable, celebrando juntos cada podio, jugándose el Mundial entre ellos, esta temporada la suerte ha cambiado de bando. A los problemas físicos de Marc, que le han llevado de nuevo al quirófano y a causar baja, a esta última caída de Álex cuando parecía que las buenas sensaciones volvían al equipo Gresini, demuestran que esta temporada está siendo muy distinta para el campeón y subcampeón del año pasado.

La caída de Álex nos ha recordado la vulnerabilidad de los pilotos de motos, su riesgo y su valor al llevar estas bestias a más de 300 kilómetros por hora. Pero el infierno de Montmeló no había terminado. Al relanzarse de nuevo la carrera a 12 vueltas, en la primera curva la moto de Bagnaia, Luca Marini y Johann Zarco se tocaban en la primera curva, provocando de nuevo una bandera roja debido a la situación comprometida del piloto francés, que, al caer, se quedó enganchado en su moto.

De nuevo bandera roja, todos al box y a esperar una nueva reanudación.