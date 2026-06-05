La dura sanción que arruina la temporada de Adrián Fernández en Moto3

Adrián Fernández, piloto español de Moto3, ha sido descalificado de los seis primeros Grandes Premios de la presente temporada del Mundial –en total se han disputado siete–. El motivo, la manipulación "sin autorización" de dos motores precintados por parte de su equipo Leopard Racing.

Además, como consecuencia de la sanción, el de Honda cae desde la tercera posición al fondo de la clasificación y complica sus aspiraciones al título. El joven de 22 años con 90 puntos, solo por detrás de Máximo Quiles –145– y de Álvaro Carpe –93–, se queda únicamente con 13 puntos, los obtenidos el pasado fin de semana en Mugello.

Según el Panel de Comisarios de la FIM, presidido por Simon Crafar, el equipo habría desprecintado y manipulado el motor de su Honda en las pruebas de Tailandia, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Barcelona. Estas alteraciones se habrían visto en dos momentos del campeonato: la primera vez en el Gran Premio celebrado en Le Mans y posteriormente en la cita de Italia, donde consiguió los puntos que ahora mantiene.

El fabricante de motores requirió la retirada de los precintos del primer lote de motores de sus pilotos, que habían llegado al final de su vida útil, durante el fin de semana en Francia y, según explicaron en el comunicado, "se observó que los precintos de alambre del motor nº 810 no se ajustaban al procedimiento de precintado estándar".

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Ese número correspondía a la moto de Adrián Fernández y el director técnico optó por realizar un análisis más exhaustivo, concluyendo que había "signos de manipulación" y dicho motor "había sido abierto sin autorización".

⚠️ @31AdriFernandez has been disqualified from 6 Grand Prix 👀 Here are all the details#HungarianGP 🇭🇺https://t.co/dLiJf4YjNq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2026

Después del paso por el Autódromo Internacional del Mugello, se requirió también "la entrega de algunos motores por parte del equipo para su examen y para determinar si cumplían con el reglamento" y, de nuevo, el motor del español "presentaba indicios de manipulación": "El fabricante identificó varias anomalías que indicaban que el motor había sido manipulado y, por lo tanto, abierto", explican en el comunicado.

Infracción técnica y vulneración

La infracción técnica implica que ambos motores debían contarse como nuevos dentro de la asignación del piloto, de acuerdo con el Art. 2.6.3.3.13(c): "un motor con precintos de seguridad dañados, manipulados o ausentes se considera reconstruido y debe tratarse como un motor nuevo en la asignación del piloto".

Los comisarios determinaron que esto contraviene tanto el artículo 2.6.3.3 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios, en la categoría Moto3, sobre la durabilidad de motores, como el artículo 3.3.2.2 –cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial para los intereses de los eventos o del deporte, realizada por una persona o grupo de personas durante un evento–.