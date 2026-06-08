Marc Márquez ya tiene un nuevo hito en su trayectoria deportiva. El piloto español logró en el Gran Premio de Hungría su victoria número 100 en el Campeonato del Mundo de motociclismo, en una carrera en la que volvió a demostrar su capacidad de competir al máximo nivel pese a las dificultades físicas y a un camino reciente marcado por las lesiones. El triunfo, conseguido en el circuito de Balaton Park, supone además su 74ª victoria en la categoría de MotoGP y lo acerca aún más a los grandes registros históricos del campeonato.

Hace tan solo 20 días el ilerdense entraba de nuevo en quirófano para una doble operación... Esta vez, la victoria no llegó de forma sencilla. Aunque en temporadas anteriores su dominio era más constante, en esta ocasión el camino hasta el triunfo ha estado condicionado por una recuperación compleja y por un calendario irregular tras varias operaciones en el hombro derecho. Aun así, Márquez ha sabido reconstruirse y volver a situarse en lo más alto del podio en un momento clave de la temporada.

El piloto de Ducati partía con la intención de cerrar un objetivo que parecía inevitable desde el año anterior. Ya en 2025 había alcanzado las 99 victorias tras su triunfo en el Gran Premio de San Marino, cuando todavía quedaban varias citas por disputarse, y con el título de campeón ya en sus manos. Sin embargo, una caída en Indonesia con Marco Bezzecchi le provocó una lesión en el hombro que le obligó a pasar por quirófano y a despedirse prematuramente de la temporada, dejando en suspenso la posibilidad de alcanzar el centenar de triunfos.

En 2026, su regreso ha estado condicionado por la recuperación física y por la necesidad de recuperar sensaciones. Las primeras carreras del año no trajeron la ansiada victoria, pero sí una progresión constante que ha ido devolviendo al piloto español a posiciones delanteras. Tras su reaparición competitiva a finales de mayo, Márquez empezó a mostrar de nuevo su ritmo habitual, primero en carreras al sprint y finalmente en pruebas largas.

El Gran Premio de Hungría ha sido el punto de inflexión definitivo. Tras un fin de semana prácticamente perfecto, con pole position y victoria en la carrera corta del sábado, el domingo confirmó su superioridad en el momento decisivo. La carrera estuvo marcada por una salida agresiva de varios pilotos y por un ritmo inicial que obligó a Márquez a gestionar la situación con paciencia antes de lanzarse a por el liderato en la segunda mitad de la prueba.

A partir de la vuelta 15, el piloto español tomó el control de la carrera y comenzó a imponer un ritmo inalcanzable para sus rivales. Desde ese momento, nadie pudo discutirle la victoria. El crono final le permitió cruzar la meta en primera posición y firmar así su victoria número 100 en el Mundial, un registro que solo unos pocos nombres han conseguido alcanzar en la historia del motociclismo.

¿CÓMO DECIR QUE HAS VUELTO... SI REALMENTE NUNCA TE HAS LLEGADO A IR? 🐐 Hace 28 días pasaba por quirófano. Ayer gana la sprint y hoy la carrera larga. ¡LA VICTORIA 100 DE MARC MÁRQUEZ EN EL MUNDIAL! 🔥#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CeMjVcAV2p — DAZN España (@DAZN_ES) June 7, 2026

Un club reservado a leyendas

Con este logro, Márquez se une a un grupo muy reducido de pilotos que han alcanzado el centenar de victorias en el campeonato del mundo. Solo Giacomo Agostini y Valentino Rossi habían llegado hasta esta cifra antes que él, lo que sitúa al piloto español en una dimensión histórica dentro del deporte.

En la clasificación global de victorias en todas las categorías, Márquez suma ahora 100 triunfos, situándose por detrás de las 115 de Rossi y las 122 de Agostini. En MotoGP, su objetivo inmediato pasa por seguir recortando la diferencia con el piloto italiano, que mantiene el récord de 89 victorias en la categoría reina.

El fin de semana en Hungría no solo supuso un número redondo en su palmarés, sino también una confirmación de su regreso competitivo. Tras varios meses de incertidumbre, lesiones y recuperación, Márquez ha vuelto a ganar en domingo, en carrera larga, y lo ha hecho dominando con autoridad en un trazado exigente y en condiciones de máxima competencia.

Más allá del resultado, la victoria simboliza también el cierre de una etapa complicada en su carrera reciente y el inicio de una nueva fase en la que vuelve a ser candidato a todo. Su capacidad de adaptación, su agresividad en pista y su mentalidad competitiva siguen intactas, incluso después de los contratiempos físicos sufridos en los últimos años.