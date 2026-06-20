Bagnaia gana el esprint de MotoGP en Chequia y Márquez logra subir al podio

El piloto italiano Francesco Bagnaia ha logrado este sábado la victoria en la carrera corta del Gran Premio de la República Checa, novena prueba del Mundial de motociclismo. El turinés se ha impuesto por delante del japonés Ai Ogura y del español Marc Márquez, mientras que Jorge Martín, que finalizó quinto, ha conseguido recortar puntos al líder del campeonato, Marco Bezzecchi, tras sufrir este una aparatosa caída a tan solo dos vueltas del final.

En una salida fulgurante, Bagnaia se puso al frente de la cita tras superar al autor de la primera posición de la parrilla, Ogura, y comenzó a apretar para llevarse un triunfo sólido 239 días después en una prueba de este formato. Al podio consiguió auparse también el mayor de los Márquez, que salió desde la quinta plaza y continúa su remontada en la general.

Una clasificación mundialista en la que todavía manda Bezzecchi. El italiano perdió el control de su motocicleta en la tercera curva a falta de dos giros para la conclusión cuando marchaba en la quinta plaza. Con su cuarto cero en una jornada sabatina de este año, vio cómo el madrileño Martín reducía la ventaja. El piloto de San Sebastián de los Reyes, que partía décimo, remontó hasta el quinto lugar y ahora se sitúa a 15 puntos del transalpino.

El español también aprovechó la caída del tercer clasificado de la general, Fabio di Giannantonio, que ahora se encuentra a 36 unidades de su compatriota. Además, Raúl Fernández terminó sexto y Fermín Aldeguer cruzó la meta octavo, ambos en la zona de puntos. Consiguieron terminar también Joan Mir en el décimo lugar y Alex Rins en la decimocuarta posición. Por el contrario, Pedro Acosta, cuarto en el Mundial, se vio lastrado por una caída a falta de cinco vueltas cuando marchaba sexto que le dejó sin puntuar. Tampoco finalizó Maverick Viñales, que se fue al suelo en la curva 12 durante el segundo giro.

Antes, en la lucha por comandar la parrilla, Ogura había refrendado las sensaciones del viernes y se aseguró la primera posición para las dos carreras del fin de semana en el circuito de Brno. Con un tiempo de 1:51.139, el nipón se impuso por dos décimas a Di Giannantonio y Bagnaia. Desde la segunda arrancarán Bezzecchi y Márquez.

Por su parte, en la categoría de Moto2, el colombiano David Alonso se hizo con el mejor tiempo de la sesión clasificatoria, el primero para él este curso, seguido por el checo Filip Salac y el español Dani Holgado. El dominador del campeonato, Manu González, partirá cuarto, mientras que su principal perseguidor, Izan Guevara, comenzará séptimo.

Por último, en Moto3, el español David Almansa firmó su tercer liderato consecutivo de parrilla al parar el cronómetro en 2:04.069, imponiéndose por apenas 17 milésimas al malasio Hakim Danish. El líder de la categoría, Máximo Quiles, cerrará la primera línea a pesar de verse lastrado por un problema mecánico, mientras que el segundo clasificado de la general, Álvaro Carpe, comenzará la prueba en el cuarto lugar.