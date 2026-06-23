Doblete para Márquez con Ducati

Tras su doblete de victorias en Hungría y en República Checa, ahora Marc Márquez ha anunciado junto al equipo Ducati Lenovo Team que seguirá vistiendo los colores del equipo italiano el próximo bienio.

Lo hará con Pedro Acosta como compañero en un equipo con un marcado acento español. Para el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, Marc, "además de tener un talento extraordinario, representa mejor que nadie la mentalidad Ducati, hecha de gran dedicación y sacrificio, pero también de armonía dentro del equipo y de la capacidad de ser grandes profesionales incluso en un ambiente distendido y sereno".

La renovación de Marc llega en un momento crucial para el piloto, que se vio obligado a pasar de nuevo por quirófano, hace poco más de un mes, para retirar uno de los clavos que tenía en su hombro derecho fruto de la última lesión causada por su caída en Indonesia la pasada temporada. Una lesión que condicionó su pilotaje en el inicio del Mundial hasta el punto de que el vigente campeón decidió parar para resolver un problema que no le dejaba pilotar al máximo nivel.

La relación entre la Casa de Borgo Panigale y el actual Campeón del Mundo comenzó en 2024, alcanzando el máximo resultado en 2025 con el Ducati Lenovo Team: 14 victorias en carreras sprint y 11 triunfos en los grandes premios, 10 de ellos logrados en doblete, durante siete fines de semana consecutivos. Sin olvidar, por supuesto, la conquista del Mundial de pilotos con cinco grandes premios de antelación y el récord absoluto de puntos logrados por un piloto en una sola temporada de MotoGP (545 puntos).

Seis años después de su último título mundial, el de Márquez ha sido un regreso sin precedentes que se sitúa entre las mayores gestas de la historia del deporte. En este 2026, un año simbólico para Ducati, que celebra el centenario de su fundación, Marc y el Ducati Lenovo Team han entrelazado aún más su destino al alcanzar, el mismo día, en el GP de Hungría, el hito de las 100 victorias. Triple 100 porque en ese mismo fin de semana coincidió el centenario de la casa de Borgo Panigale, los triunfos en la carrera de Marc en las distintas categorías del Mundial (74 en MotoGP, 16 en Moto2 y 10 en 125cc) y las victorias del Team Factory Ducati en MotoGP desde 2003.