Bombazo en MotoGP: Pedro Acosta ficha por Ducati para ser compañero de Marc Márquez

Pedro Acosta ficha por Ducati para ser compañero de Marc Márquez. Es una de las noticias del año en el motociclismo mundial y ya es oficial. El acuerdo con el Ducati Lenovo Team es hasta 2028 y la propia escudería lo ha hecho público.

Este es el comunicado oficial:

Ducati Corse se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con Pedro Acosta para las temporadas 2027 y 2028. Al término de la temporada actual, el piloto español se unirá al Ducati Lenovo Team, donde pilotará la Desmosedici GP oficial del equipo de Borgo Panigale, consolidando aún más el proyecto deportivo de Ducati y confirmando el compromiso de la empresa en invertir en los mejores jóvenes talentos del panorama de MotoGP. Una decisión que recompensa las cualidades del español, considerado uno de los pilotos más fuertes de su generación, gracias a los títulos mundiales logrados en Moto3 y Moto2 en apenas tres años desde su debut en el Mundial. Pedro también ha impresionado en su estreno en la categoría reina con el título de Rookie del Año en 2024, el cuarto puesto en la clasificación general en 2025 y un total de 13 podios.

Claudio Domenicali, ceo de Ducati Motor Holding, analizó este fichaje: "Pedro es sin duda uno de los jóvenes más talentosos del paddock de MotoGP. Tiene solo 22 años y, por tanto, representa a un piloto sobre el que construir otra bonita historia. Siempre nos ha gustado y lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha hecho en pista como por su personalidad directa y desenfadada, que estamos seguros hará que los ducatistas se enamoren de él cuando lo vistamos de rojo. Creemos que, formando pareja con Marc, representa el complemento ideal para un equipo que, apoyado en su historia y en los resultados logrados en los últimos años, quiere seguir desempeñando un papel absolutamente protagonista también en el futuro y ser fuente de admiración, respeto y apoyo para los aficionados de Ducati en todo el mundo".

Por su parte, Luigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, también mostró su alegría por este fichaje: "Pedro representa el perfil ideal para el futuro del Ducati Lenovo Team. Tras la confirmación de Marc, queríamos incorporar al proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP a un piloto joven y rápido. Pedro, además de ser un talento indiscutible, ha demostrado una precocidad extraordinaria. En poco menos de seis años en el campeonato ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado actuaciones realmente convincentes en MotoGP. Su llegada al equipo será un estímulo para todos, nos ayudará a crecer y le acompañaremos en su evolución hacia la plena madurez como piloto. Estoy seguro de que, con el apoyo de nuestro equipo y el tiempo adecuado, su contribución permitirá dar un paso más en términos de rendimiento y objetivos".