Fin de ciclo en Yamaha: adiós a Quartararo y Rins con Jorge Martín como gran objetivo

Yamaha ha confirmado oficialmente el final de una etapa en MotoGP. La fábrica de Iwata ha anunciado este martes que Fabio Quartararo y Álex Rins dejarán el equipo oficial al término de la temporada 2026, una decisión que abre la puerta a una profunda reestructuración coincidiendo con la llegada del nuevo reglamento técnico de 2027.

El adiós del campeón del mundo de 2021 y del piloto español pone fin a una pareja que nunca logró devolver a la marca japonesa a la lucha por el título y deja el camino despejado para la llegada de nuevos referentes, con Jorge Martín como gran objetivo del proyecto.

La noticia era esperada desde hacía semanas. Los movimientos en el mercado de pilotos se habían acelerado tras la firma del nuevo Pacto de la Concordia entre los fabricantes y el promotor del campeonato, provocando un auténtico efecto dominó en la parrilla. Yamaha ha sido una de las primeras marcas en mover ficha de manera oficial.

El final de una etapa

La salida de Fabio Quartararo supone el cierre de una de las relaciones más importantes de la historia reciente de Yamaha. El francés llegó a la estructura satélite de Petronas en 2019 y apenas dos años después conquistó el Campeonato del Mundo de MotoGP con la marca japonesa, devolviendo el título a Iwata tras la etapa dorada de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.

Sin embargo, el progresivo descenso de competitividad de la YZR-M1 terminó deteriorando una relación que durante años parecía inquebrantable. El cambio al motor V4 y las dificultades para desarrollar una moto capaz de competir con Ducati, Aprilia o KTM alejaron a Quartararo de las posiciones de privilegio y acabaron empujando al piloto a buscar un nuevo desafío.

Todo apunta a que ese destino será Honda, aunque el acuerdo todavía no ha sido anunciado oficialmente.

Más discreta ha sido la etapa de Álex Rins. El español aterrizó en Yamaha tras sus experiencias en Suzuki y Honda con la esperanza de liderar el desarrollo del nuevo proyecto, pero las lesiones y el escaso rendimiento de la moto impidieron que pudiera repetir los éxitos logrados en temporadas anteriores.

El agradecimiento de Yamaha

Pese a la separación, Yamaha quiso despedirse de ambos pilotos con un mensaje de reconocimiento.

El director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, destacó el papel desempeñado por Quartararo durante ocho temporadas, calificándolo como una de las grandes leyendas de la marca. "Juntos hemos crecido, celebrado grandes éxitos y afrontado momentos difíciles que también han fortalecido nuestra relación", señaló el dirigente italiano.

A rider who helped shape an era. World Champion. Race winner. Team player. Thank you, Fabio Quartararo, for the commitment, passion, and unforgettable moments you bring to Yamaha MotoGP. 💙#ThankYouFabio | #YamahaMotoGP | #MotoGP | #FabioQuartararo pic.twitter.com/XfwzqHOZub — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) June 30, 2026

Sobre Álex Rins, Pavesio destacó especialmente su experiencia y su implicación en el desarrollo de la YZR-M1 durante una etapa clave para la evolución técnica del proyecto. La fábrica japonesa subrayó además que tanto el francés como el español seguirán plenamente comprometidos con el equipo hasta el final del campeonato 2026.

Jorge Martín liderará el nuevo proyecto

La doble salida deja completamente libre el equipo oficial de Yamaha para afrontar la nueva reglamentación que entrará en vigor en 2027.

El gran nombre que aparece sobre la mesa es el de Jorge Martín. El actual líder del Mundial se ha convertido en la prioridad absoluta de la marca japonesa para encabezar una nueva etapa que pretende devolver a Yamaha a la pelea por las victorias y los títulos.

Junto al madrileño también suena con fuerza Ai Ogura. El piloto japonés representa una apuesta de presente y futuro para una marca que busca recuperar protagonismo apoyándose tanto en el talento internacional como en una figura nacional capaz de conectar con su afición y reforzar su identidad. La posible llegada de ambos configuraría una alineación completamente renovada con la vista puesta en la nueva era técnica de MotoGP.