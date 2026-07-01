Jorge Martín y Ai Ogura, la nueva pareja de Yamaha para volver a la élite

Uno de los secretos a voces del mercado de MotoGP por fin ha sido confirmado. El equipo Yamaha ha confirmado el fichaje de Jorge Martín y Ai Ogura para las temporadas 2027 y 2028. La marca de Iwata afrontará el cambio de reglamento con una alineación completamente renovada, formada por un campeón del mundo en pleno rendimiento y uno de los jóvenes con mayor proyección de la parrilla.

La decisión supone una declaración de intenciones de una fábrica que lleva varias temporadas lejos de la lucha por el título y que considera el nuevo reglamento técnico como una oportunidad para regresar a la élite.

Martín, el líder del nuevo proyecto

De hecho, la llegada de Jorge Martín responde a una necesidad evidente porque Yamaha necesitaba un piloto capaz de liderar el proyecto desde el primer día, tanto dentro como fuera de la pista. El madrileño aterrizará en la marca japonesa como una de las grandes referencias de MotoGP, con experiencia en la pelea por campeonatos y con un perfil ideal para desarrollar una moto completamente nueva.

Cabe destacar que el español ha demostrado durante las últimas temporadas una velocidad extraordinaria a una vuelta, una gran consistencia en carrera y la capacidad de mantener el máximo nivel durante todo un campeonato. Precisamente esas cualidades son las que Yamaha considera fundamentales para iniciar una etapa en la que cada avance técnico será decisivo. Recordemos que el nuevo reglamento, que reducirá la cilindrada de los prototipos de 1.000 a 850 cc y limitará parte de la aerodinámica y los dispositivos electrónicos… lo que significa que, en la práctica, obligará a las fábricas a construir motos prácticamente desde cero.

Además de su rendimiento en pista, Jorge Martín también aportará experiencia en el desarrollo de la nueva Yamaha. En una fase de transición tan importante, disponer de un piloto acostumbrado a trabajar con distintos fabricantes puede convertirse en una ventaja competitiva para acelerar la evolución del proyecto.

Por su parte, la incorporación de Ai Ogura responde a una estrategia diferente, aunque igualmente importante para la marca japonesa. El piloto nipón se ha consolidado durante las últimas campañas como una de las grandes promesas de MotoGP y representa una apuesta de futuro tanto desde el punto de vista deportivo como institucional.

Yamaha recupera así la presencia de un piloto japonés en su estructura oficial, algo que la marca llevaba tiempo buscando. Más allá del simbolismo, Ogura llega después de confirmar una progresión constante en la categoría reina, destacando por su capacidad de adaptación, su regularidad y una ética de trabajo muy valorada por los responsables del equipo.

Dos perfiles complementarios para volver a ganar

La idea de Yamaha pasa por construir una pareja equilibrada. Mientras Martín asumirá el papel de líder y principal aspirante a las victorias, Ai Ogura tendrá la oportunidad de crecer dentro de una estructura oficial diseñada para acompañar su evolución. El fabricante considera que ambos perfiles son complementarios y que pueden acelerar el desarrollo de la futura YZR-M1 de 850 cc.

El anuncio llega después de meses de rumores que situaban a ambos pilotos en la órbita de Yamaha. No obstante, la fábrica japonesa ha esperado hasta tener completamente definida la situación del mercado para oficializar una dupla que estará vinculada al equipo durante dos temporadas.

Paolo Pavesio, máximo responsable de Yamaha Motor Racing, aseguró que la llegada de ambos pilotos representa el inicio de una nueva etapa para la marca. El dirigente destacó la velocidad, determinación y mentalidad competitiva de Jorge Martín para luchar por victorias desde el primer momento, mientras que definió a Ogura como un piloto con enorme potencial de crecimiento y un activo muy importante para el futuro del proyecto.

La gran incógnita, sin embargo, seguirá estando en la competitividad de la nueva moto. Yamaha trabaja desde hace meses en el desarrollo de su prototipo de 850 cc, aunque todavía resulta imposible conocer cuál será su verdadero nivel frente a Ducati, Aprilia, KTM o Honda cuando entre en vigor el nuevo reglamento.

A pesar de que todavía queda mucho para ver la diferencia con sus escuderías rivales, los primeros ensayos realizados por la marca han dejado sensaciones positivas, pero la distancia hasta el inicio de la temporada 2027 sigue siendo considerable. Tanto ingenieros como pilotos afrontarán un intenso programa de desarrollo durante los próximos meses para llegar preparados al mayor cambio técnico que vivirá MotoGP en las últimas décadas.

Con Martín y Ogura asegurados hasta finales de 2028, Yamaha elimina una de las principales incertidumbres de su reconstrucción. La firma japonesa apuesta por combinar presente y futuro con el objetivo de volver a luchar por victorias y títulos en una nueva era que promete redefinir el equilibrio de fuerzas en MotoGP. El éxito del proyecto dependerá ahora de que la nueva moto esté a la altura del talento de una de las parejas de pilotos más atractivas que tendrá la parrilla a partir de 2027.