Aleix Espargaró se rinde al dominio español en MotoGP: "Jorge, Marc y Pedro Acosta son los mejores"

El Tour de Francia ya ha tomado Barcelona. La capital catalana vive desde hace días un ambiente de gran cita deportiva, pero entre bicicletas, maillots amarillos y favoritos a conquistar París también hubo espacio para hablar de motos. Y mucho. Porque el protagonista del acto organizado por Lidl-Trek en el Moll de la Barceloneta fue Aleix Espargaró, expiloto de MotoGP y ahora embajador de la formación ciclista estadounidense, que aprovechó la previa de la Grande Boucle para hablar con Libertad Digital no solo de ciclismo —un deporte al que es un gran aficionado—, sino también la actualidad del Mundial de motociclismo.

El catalán, todavía recuperándose de la lesión que sufrió hace unos meses, quiso repasar el dulce momento que vive Jorge Martín, el resurgir de Marc Márquez, el futuro de Pedro Acosta y la revolución que traerá el nuevo reglamento. Todo ello en un evento, con un showcooking junto a la chef, nutricionista y divulgadora Marta Verona —ganadora de MasterChef 6— como eje central, en el que Lidl quiso compartir trucos y consejos para disfrutar de una alimentación saludable y adaptada a las necesidades de los deportistas.

Jorge Martín, Aprilia y el reto de toda una fábrica

Espargaró, que se retiró del motociclismo en 2024, conoce mejor que casi nadie la realidad de Aprilia. Durante años lideró el crecimiento de la fábrica italiana hasta convertirla en una moto capaz de luchar por victorias. Por eso sigue muy de cerca la temporada de su gran amigo Jorge Martín. "Me alegro muchísimo por Jorge. Creo que este año tiene una oportunidad muy buena de conseguir algo que yo no pude, que es ser campeón del mundo con Aprilia", explica.

Sin embargo, entiende perfectamente la decisión del madrileño de emprender un nuevo camino. "Él nunca terminó de sentirse realizado al cien por cien. Quería ser el líder, el capitán de una gran fábrica japonesa y Yamaha le ha dado esa oportunidad. Con el cambio de reglamento puede ser una apuesta muy inteligente", añade al respecto en una entrevista a Libertad Digital.

Aleix cree que el fabricante japonés ha acertado plenamente con su nuevo proyecto deportivo: "Han hecho muy buenos fichajes. Tanto Jorge como Ai Ogura pueden marcar una época allí".

"Marc sigue siendo el gran rival"

Si hay un nombre que nunca desaparece de las quinielas es el de Marc Márquez. Ni siquiera después de un inicio de temporada bastante complicado. "Marc es Marc", resume Espargaró con una sonrisa. "A pesar del mal Gran Premio de Holanda (séptimo en carrera) sigue muy cerca del liderato y para mí el gran rival de Jorge Martín por el Mundial sigue siendo Marc Márquez".

Ni Pecco Bagnaia, ni Marco Bezzecchi aparecen entre sus principales amenazas. "Si tuviera que añadir un tercer nombre sería Ogura. Creo que son ellos los que realmente pueden pelear por el campeonato."

Pedro Acosta, el futuro campeón

Tampoco escatima elogios hacia Pedro Acosta, que cumple su tercera temporada en MotoGP tras haber sido campeón del mundo de Moto2 en 2023 y de Moto3 en 2021. "Para mí es uno de los tres pilotos con más talento de toda la parrilla", señala sobre el Tiburón de Mazarrón.

Eso sí, considera que la moto limita de momento sus aspiraciones. "Este año lo tiene muy difícil por el material que tiene, pero el año que viene será uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial".

Un pronóstico que refleja la enorme confianza que mantiene en el murciano, llamado a marcar una nueva era en MotoGP.

La recuperación, paso a paso

Aleix tampoco esconde que atraviesa un momento delicado desde el punto de vista físico. "Estoy recuperándome de la lesión. Tengo muchas ganas de que me vuelvan a operar para quitarme los hierros y las placas y poder volver a subirme a la moto cuanto antes", señala sobre la grave caída que sufrió el pasado mes de abril durante unos test privados de Honda en Sepang, rompiéndose cuatro vértebras .

La lesión también ha alterado completamente su calendario. "Habíamos planificado varias carreras al principio del año y se fue todo al traste. Ahora veremos qué pasa en la segunda mitad de la temporada", añade al respecto.

Alimentación, otro entrenamiento invisible

La jornada organizada por Lidl-Trek sirvió también para poner el foco en uno de los pilares del alto rendimiento: la alimentación.

Marta Verona protagonizó el showcooking en el Moll de la Barceloneta, donde explicó la importancia de adaptar la nutrición al esfuerzo físico. "Si vas a hacer una salida tranquila, una manzana puede darte un poco de energía. Pero cuando hablamos de rendimiento hacen falta hidratos de carbono, avena, miel, plátano, una buena hidratación y proteína para recuperar", explicó.

No tardó en aparecer el toque de humor. Después de bromear sobre una reciente caída en bicicleta —"¿cómo voy a hablar yo de tortazos teniendo aquí a Aleix?"— fue el propio Espargaró quien recogió el guante entre risas. "El que más se cae soy yo", señaló.

El remate llegó de la mano de Carlos Verona, que irrumpió en la conversación para corregir amistosamente el debate nutricional. "La manzana está muy bien... pero para el día de descanso. El día que montas en bici no hay manzanas", bromeó el corredor del Lidl-Trek, provocando las carcajadas de todos los presentes.

Juan Ayuso, preparado para asumir el liderazgo

Aunque el foco principal estuvo en MotoGP, el Tour de Francia era inevitable. Como embajador del Lidl-Trek, Aleix se muestra convencido de que Juan Ayuso llega preparado para asumir toda la responsabilidad. "Conozco a Juan y sé que no va a estar satisfecho con menos de un podio. Él sale pensando que puede ganar a Tadej Pogacar y así tiene que ser un deportista", dijo.

Espargaró asegura que el alicantino ha encontrado el lugar ideal para desarrollar todo su potencial. "En UAE siempre tenía por delante a Tadej y eso le impedía sentirse realizado. Aquí tiene un gran equipo construido a su alrededor y se le ve mucho más feliz", señala.

No es casualidad. Durante las últimas semanas ambos han compartido numerosos entrenamientos en Andorra y el expiloto ha podido comprobar de primera mano el nivel de exigencia del nuevo líder del Lidl-Trek. "Parece que tenga treinta y tantos años en vez de 23. Controla absolutamente todo: el entrenamiento, la recuperación, la nutrición... Vive únicamente para el ciclismo", sostiene.

Una forma de entender el deporte que enlaza precisamente con el mensaje que Lidl quiso transmitir en la víspera del Tour: la alimentación, la preparación y los pequeños detalles son hoy tan decisivos como el talento. Una filosofía que une el ciclismo y MotoGP bajo un mismo lema: pasión por el deporte y una vida saludable. Y, por lo que cuenta Aleix Espargaró, también explica buena parte del éxito de quienes aspiran a subir a lo más alto del podio.