Marc Márquez vuelve a mostrar su orgullo de ser español: "¿A qué quieres que te gane?"

El Gran Premio de Alemania de MotoGP no solo ha dejado titulares relacionados con el motociclismo. De hecho, en la previa de la cita de este fin de semana en Sachsenring, Marc Márquez también tuvo tiempo para hablar de la selección española de fútbol y del camino que afronta en el Mundial.

El ocho veces campeón del mundo reconoció que está siguiendo con atención el torneo y no ocultó su confianza en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. "Claro, ¿cómo no voy a estar viendo el Mundial?", respondió entre sonrisas cuando fue preguntado por DAZN sobre el campeonato.

Pese al optimismo, Márquez fue prudente al valorar las dificultades que entrañan las eliminatorias a partido único. El piloto recordó que el Mundial ya ha dejado varias sorpresas y que ningún encuentro está decidido antes de jugarse.

"¿Cómo no voy a ver el Mundial? Vamos a llegar a la final. Somos españoles. ¿A qué quieres que te gane?" 🗣️ Marc Márquez confía en España 😍👑🇪🇸#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 #DAZNMundial pic.twitter.com/nu2Xvcq1Ef — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2026

"Vamos a llegar a la final", aseguró con convencimiento, aunque matizó que "al ser un partido es muy difícil. Se han visto selecciones eliminadas que tendrían que seguir", en referencia a los resultados inesperados que se han producido a lo largo del campeonato.

España afronta este viernes un compromiso decisivo frente a Bélgica. En caso de superar esa eliminatoria, el combinado nacional se mediría en semifinales al vencedor del duelo entre Francia y Marruecos, con los franceses partiendo como principales favoritos gracias a una plantilla liderada por Kylian Mbappé.

Lejos de mostrarse preocupado por un posible enfrentamiento con la vigente subcampeona del mundo, Marc Márquez respondió con el sentido del humor que le caracteriza. Al escuchar que Francia aparecía en el camino de España, el piloto de Cervera lanzó una frase que rápidamente se hizo viral.

"Somos españoles. ¿A qué quieres que te gane?", bromeó, dejando claro que confía plenamente en las opciones de la selección para superar cualquier obstáculo y pelear por el título mundial.

Mientras busca un nuevo triunfo sobre el asfalto de Sachsenring, Marc Márquez también ejercerá de aficionado, convencido de que España tiene argumentos suficientes para soñar con levantar el trofeo el próximo 19 de julio.