Drama en MotoGP: Bezzecchi acaba en el hospital tras una violenta caída

La mala fortuna sigue cebándose con Marco Bezzecchi. El piloto italiano de Aprilia ha sufrido este sábado una espectacular caída durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP, disputado en Sachsenring, y las pruebas realizadas poco después confirmaron la peor de las noticias: fractura desplazada de la clavícula izquierda.

El accidente se produjo en la Q2, cuando Bezzecchi perdió el control de su moto en la curva 11 a unos 140 kilómetros por hora. El italiano salió despedido y golpeó con violencia contra el asfalto, provocando un inmediato silencio en el paddock mientras los servicios médicos acudían a atenderle.

¡Dura caída de Marco Bezzecchi en clasificación! 😰 Tremendo high-side. Ha salido disparado de su Aprilia#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/dsMfwgFja1 — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Aunque pudo abandonar la pista consciente, el primer diagnóstico no invitaba precisamente al optimismo. Las exploraciones posteriores confirmaron una fractura con desplazamiento en la clavícula izquierda, una lesión que requiere intervención quirúrgica.

Adiós al fin de semana

Aprilia confirmó poco después que Bezzecchi no volverá a subirse a la moto este fin de semana en Sachsenring. El italiano viajará de inmediato a Italia para ser operado por el especialista Giuseppe Porcellini, uno de los cirujanos de referencia en este tipo de lesiones para pilotos de motociclismo.

El objetivo del equipo pasa ahora por acelerar al máximo su recuperación para intentar que pueda reaparecer en el Gran Premio de Gran Bretaña, previsto para principios de agosto, aunque todo dependerá de la evolución de la intervención y del proceso de rehabilitación.

Marco Bezzecchi sale con el brazo en cabestrillo tras su fuerte caída en clasificación#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XUnmwYV76T — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

La lesión supone un durísimo golpe para un piloto que ya venía atravesando un periodo especialmente complicado. Después de un brillante inicio de temporada, Bezzecchi había visto cómo una sucesión de incidentes y resultados adversos complicaban seriamente sus opciones en la lucha por el campeonato.

Marc Márquez, de nuevo en la 'pole'

La caída del italiano marcó una clasificación que volvió a tener como gran protagonista a Marc Márquez. El piloto español firmó una espectacular vuelta de 1:19.041 para adjudicarse una nueva pole position y establecer, además, un nuevo récord del circuito alemán.

Álex Márquez completó el doblete familiar al terminar segundo, mientras que Fabio Di Giannantonio cerró la primera línea de la parrilla. Raúl Fernández y Ai Ogura fueron las mejores Aprilia en una sesión en la que Jorge Martín sólo pudo ser noveno tras una clasificación muy accidentada para la fábrica de Noale.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo 😈 Marc Márquez usa una táctica del pasado, cambiando de moto entre tandas, para firmar una pole de récord. GENIO 🪄#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ZS1FIqQlRY — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Para Bezzecchi, en cambio, Sachsenring pasará a ser una cita para olvidar. Cuando buscaba reencontrarse con las buenas sensaciones y mantenerse en la pelea por el título, la lesión le obliga a detenerse de nuevo y añade otro capítulo a una temporada que ha pasado de la ilusión al calvario en apenas unas semanas.