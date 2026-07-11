Marc Márquez arrasa en Sachsenring: pole, récord del circuito y triunfo en la sprint

Marc Márquez volvió a demostrar este sábado que Sachsenring sigue siendo uno de sus circuitos predilectos. El piloto de Ducati firmó una jornada perfecta en el Gran Premio de Alemania al conquistar la 'pole position' con récord del circuito y rematar el trabajo horas después con una incontestable victoria en la carrera Sprint, siempre por delante de su hermano Álex Márquez, que completó un nuevo doblete familiar.

El ilerdense no dio margen para la sorpresa desde la sesión clasificatoria. Con un espectacular 1:19.041, Marc rebajó el récord del trazado alemán y se aseguró la primera posición de la parrilla para la carrera del domingo. Álex Márquez fue segundo, apenas seis centésimas por detrás (1:19.102), mientras que el italiano Fabio Di Giannantonio completó la primera línea con un tiempo de 1:19.188.

Un dominio aplastante desde el primer giro

La superioridad de Marc Márquez se trasladó después a la Sprint. En cuanto se apagó el semáforo, los hermanos Márquez impusieron un ritmo imposible de seguir para el resto de la parrilla. Vuelta tras vuelta fueron ampliando su ventaja hasta dejar completamente sentenciada la pelea por la victoria.

Ni siquiera Di Giannantonio, que defendió con éxito la tercera plaza tras un breve intercambio con el japonés Ai Ogura, pudo acercarse al dúo español. La emoción por el triunfo desapareció pronto, convertida la carrera en un monólogo de Marc, que cruzó la meta con absoluta autoridad para sumar una nueva victoria al sprint.

El triunfo tiene además un importante valor en la pelea por el Mundial, ya que el piloto de Ducati recorta ocho puntos respecto a Jorge Martín. El madrileño, que partía desde la novena posición de la parrilla con su Aprilia, solo pudo remontar hasta la sexta plaza, mientras que su compatriota Raúl Fernández firmó una meritoria quinta posición.

Bezzecchi dice adiós al Gran Premio

La jornada dejó también una de las imágenes más preocupantes del fin de semana. Durante la Q2 de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi sufrió una fuerte caída en la curva siete cuando todavía restaban más de once minutos para concluir la sesión.

El director médico de Aprilia, Franco Perona, confirmó posteriormente que el piloto de Rímini sufrió una fractura de la clavícula izquierda, una lesión que le obliga a abandonar el Gran Premio de Alemania antes incluso de disputar la Sprint.

España también manda en Moto2 y Moto3

Las categorías inferiores también dejaron excelentes noticias para el motociclismo español.

En Moto3, Brian Uriarte logró la primera 'pole position' de su carrera mundialista tras marcar un brillante 1:24.880, superando por escasas milésimas al argentino Marco Morelli y al malasio Hakim Danish.

Mientras, en Moto2 el dominio español fue absoluto. Iván Ortolá consiguió la 'pole' con un tiempo de 1:21.493, por delante de Manu González, Izan Guevara y Daniel Holgado, completando un espectacular pleno nacional entre los cuatro primeros clasificados.

Con este sábado perfecto, Marc Márquez vuelve a confirmar que Sachsenring continúa siendo uno de sus escenarios favoritos. El piloto de Ducati afrontará la carrera larga del domingo desde la posición de privilegio, con la oportunidad de culminar un fin de semana perfecto y seguir estrechando el cerco sobre Jorge Martín en la lucha por el Campeonato del Mundo.