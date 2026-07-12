Marc Márquez vuelve a reinar en Sachsenring, iguala un récord histórico y mete presión a Jorge Martín

Marc Márquez ha confirmado una vez más que Sachsenring es su territorio. El piloto de Ducati dominó de principio a fin el Gran Premio de Alemania, undécima prueba del Mundial de MotoGP, para firmar su décima victoria en la categoría reina sobre el trazado germano y acercarse de forma definitiva a la lucha por el campeonato.

El de Cervera no dio opción a sus rivales durante todo el fin de semana. Después de imponerse también el sábado, culminó una actuación impecable con un triunfo incontestable por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia) y del español Raúl Fernández (Aprilia), en una carrera en la que nunca vio peligrar la primera posición.

Con este nuevo éxito, Márquez iguala además un registro histórico de Giacomo Agostini, que consiguió diez victorias en la categoría de 500cc en el circuito finlandés de Imatra entre 1965 y 1975. Un hito que confirma al español como el gran dominador del trazado sajón, donde ya suma doce victorias entre todas las categorías.

10 VECES REY. 13 VECES LEYENDA. ES SACHSEN𝐊𝐈𝐍𝐆🐐 Marc Márquez iguala el récord de Giacomo Agostini ganando TRECE VECES en un mismo circuito, DIEZ en MotoGP#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ebDrg2Iod4 — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

Un Mundial que vuelve a estar al rojo vivo

La victoria cobra todavía más valor por su repercusión en la clasificación general. Después de un inicio de temporada marcado por las caídas y las lesiones, en el que llegó a verse a más de cien puntos del liderato, Márquez continúa protagonizando una espectacular remontada.

El español ha ganado tres de las últimas cuatro carreras y ya se encuentra a solo 18 puntos del líder, Jorge Martín. El madrileño, que salvó un complicado quinto puesto en Alemania tras defenderse de los ataques de Francesco Bagnaia, mantiene el liderato, aunque cada vez con un margen más estrecho.

Además, Ai Ogura sigue confirmándose como una de las grandes revelaciones del campeonato. El japonés enlazó su tercer podio consecutivo y ya se sitúa a únicamente 14 puntos de Martín, metiéndose de lleno en la pelea por el título.

Sin oposición desde la salida

Márquez tomó el mando desde la arrancada y marcó un ritmo imposible para el resto. Por detrás, la carrera comenzó con sobresaltos. Fabio Di Giannantonio sufrió una temprana caída que permitió ganar posiciones tanto a Jorge Martín como a Pedro Acosta, que incluso adelantó al líder del Mundial en las primeras vueltas.

El principal rival de Marc parecía ser su hermano Álex Márquez, segundo durante el primer tercio de la prueba. Sin embargo, el piloto de Gresini acabó en el suelo en la décima vuelta, víctima del menor agarre de sus neumáticos duros, dejando el camino completamente despejado para el líder de la carrera.

¡Caída de Álex Márquez! 😱 Se va largo en la curva 13 en plena persecución a su hermano Marc#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/OGeY48z4cI — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

Mientras tanto, Ogura fue aumentando su ritmo hasta superar a su compañero Raúl Fernández a falta de cinco vueltas para asegurarse la segunda posición. Para entonces, Marc Márquez ya contaba con más de dos segundos de ventaja y administró el margen con absoluta tranquilidad hasta recibir la bandera a cuadros, agitada por el exfutbolista alemán Lothar Matthäus.

Por detrás, Pedro Acosta terminó cuarto, mientras Jorge Martín resistió la presión de Bagnaia para conservar una valiosa quinta plaza. El italiano concluyó sexto, seguido por Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini y Brad Binder, que completaron las diez primeras posiciones.

Brian Uriarte derrota a Máximo Quiles en Moto3

La categoría pequeña de Moto3 dejó un vibrante duelo español. Brian Uriarte (KTM) logró la victoria tras imponerse por apenas 63 milésimas a Máximo Quiles en la última vuelta.

BRIAN URIARTE SE LLEVA UNA BATALLA ESPECTACULAR CON MÁXIMO QUILES 🔥 Dos diamantes del motociclismo luchando a brazo partido hasta la línea de meta 😍 ¡QUÉ ESPECTÁCULO!#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Ql2B7SEnbT — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

El cántabro sumó así su segundo triunfo de la temporada después de una carrera muy intensa, marcada por varias caídas e incidentes. Máximo Quiles, por su parte, prefirió asegurar el segundo puesto tras sufrir un susto con sus protecciones y firmó su décimo podio en once carreras, un resultado que le permite reforzar todavía más su liderato del Mundial con 104 puntos de ventaja precisamente sobre Uriarte.

El italiano Matteo Bertelle completó el podio tras protagonizar una notable remontada.

Iván Ortolá también sonríe en Moto2

En Moto2, Iván Ortolá prolongó su excelente momento de forma al conquistar su segunda victoria en las últimas tres carreras.

CHAPÓ POR TI. CHAPÓ POR TU CARRERÓN 🎩 Iván Ortolá vence en Sachsenring dominando de principio a fin desde la pole #GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/aIbv3tbZ0b — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

El piloto valenciano lideró gran parte de la prueba y supo resistir en las vueltas finales los constantes ataques de Dani Holgado para cruzar primero la meta. Izan Guevara terminó tercero, mientras que el líder del campeonato, Manuel González, solo pudo ser sexto después de una mala salida que condicionó toda su carrera.

Pese a ese resultado, González mantiene el liderato del Mundial con 195,5 puntos y conserva una renta de 51,5 sobre Guevara antes del parón estival.