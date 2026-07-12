Mueren dos pilotos de motociclismo en un fatal accidente en Brno

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha confirmado este domingo el fallecimiento del piloto austriaco Philipp Steinmayr, de 33 años, y el rumano Adrian Rus, de 44, en un fatal accidente en el circuito de Brno (República Checa).

"Con profunda tristeza, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM (FIM EWC) lamenta el fallecimiento de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, a consecuencia de un accidente ocurrido durante una prueba del Campeonato Internacional Alpe Adria en Brno", señala el comunicado sobre el accidente en la salida de la prueba que costó la vida a ambos.

"Nuestras condolencias a las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, así como a todos aquellos que los conocieron", añadió la FIM, que canceló el resto de pruebas del fin de semana.